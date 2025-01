VIDEO: “No esperaba esto”: Joe Jonas sorprende a fans vestido de mujer y luce irreconocible

Comparta este artículo

Los Ángeles, California. - El músico Joe Jonas dejó a sus seguidores sin palabras al publicar un video en TikTok el viernes en el que aparece vestido de drag. En el clip, el integrante de los Jonas Brothers luce un vestido negro sedoso, una peluca rubia con peinado corto y un maquillaje llamativo que incluye lápiz labial rojo, delineador y rímel.

El video muestra a Jonas sincronizando los labios con un audio del programa de terror de los años 90 Are You Afraid of the Dark?, diciendo: “Voy a patinar. No toques mis cosas”, antes de alejarse dramáticamente de la cámara.

Los seguidores del cantante inundaron la sección de comentarios con emoción y sorpresa. De hecho, la marca de cuidado personal Kiehl’s escribió: “¿Quién es esta diva? ?”, mientras otros expresaron su desconcierto y admiración: “No esperaba esto en absoluto”, “No estaba en mi cartón de Bingo este año, pero aquí estamos” y “Acabo de recordar por qué estoy tan enamorado de ti”.

Además, un usuario bromeó sobre la inminente prohibición de TikTok en Estados Unidos, diciendo que estaba “afectando” al artista. Hasta el momento, no se ha confirmado la razón detrás del video y ni él ni su representante han ahondado en el asunto.

Este inesperado contenido llega en un momento en que Jonas ha estado en el centro de atención tras su divorcio de Sophie Turner y justo antes de la posible prohibición de TikTok en Estados Unidos, lo que podría explicar el tono ligero y humorístico del video.

Antes de publicar el video en drag, Jonas compartió otro clip cómico en la plataforma sobre el impacto que tendría la desaparición de TikTok. En el video, aparece sentado solo en una mesa cubierta de nieve, sosteniendo una taza y mirando con desesperación.

Sobre el video se lee el texto: “Día 436 sin TikTok. Todavía hace frío… No siento nada… Esta mañana traté de deslizar hacia arriba durante 2 horas… hasta que me di cuenta de que me estaba mirando en el espejo”.

El viernes, la Corte Suprema de Estados Unidos confirmó una ley que podría obligar a la venta de TikTok a una empresa estadounidense o, en su defecto, llevar al cierre de la aplicación en el país debido a preocupaciones de seguridad nacional.

A pesar de la incertidumbre en torno al futuro de TikTok, Joe Jonas ha utilizado la plataforma para conectar con sus seguidores de manera inesperada y humorística, recordando por qué sigue siendo uno de los artistas más queridos de su generación. Mientras el futuro de la red social pende de un hilo, Jonas demuestra que puede seguir sorprendiendo y entreteniendo, incluso en tiempos inciertos.

Fuente: Tribuna