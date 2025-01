Wendy Guevara responde a Karla Sofía Gascón luego de decir que no representa a comunidad trans

Comparta este artículo

Ciudad de México. - Wendy Guevara, influencer y ganadora de La Casa de los Famosos México, expresó su apoyo a Karla Sofía Gascón luego de las declaraciones que la actriz española ofreció durante la premiere de Emilia Pérez. En la conferencia, Gascón afirmó no sentirse comprometida con representar a la comunidad trans ni a ningún colectivo, una postura que generó opiniones divididas dentro de la comunidad LGBT+.

Resulta que en un encuentro con la prensa en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, Wendy respaldó la postura de Gascón, señalando que ella tampoco se considera representante de ninguna comunidad. “Yo también siempre he dicho, yo no represento a la comunidad, yo me represento a mí misma. Hay gente que se identifica conmigo y yo se lo agradezco, digo que chingón, pero yo no llevo la bandera porque un día uno la puede cagar y te crucifican”, comentó Guevara.

Wendy también aprovechó para felicitar a Karla Sofía por su éxito con Emilia Pérez, película que la ha llevado a ser nominada a importantes premios como el Globo de Oro, el BAFTA y el Sindicato de Actores. Gascón, quien ha enfrentado discriminación en redes sociales por su identidad de género, parece encaminada a la carrera por el Oscar.

Yo le mando un beso, y de verdad, mis respetos a Sofía, porque la neta es una súper buena actriz. Qué chingón, la neta, que nos representen de esa manera, me encanta. Y que no haga caso porque siempre son viejillos cincuentones, cuarentones, que son esos que antes les gustaba que les picaran el cul* ya borrachos”, expresó Wendy con su característico estilo.

Guevara aseguró que los ataques hacia la comunidad LGBT+ ya no la afectan, y está convencida de que Gascón también ha aprendido a lidiar con ellos. “Yo creo que ella ya tiene más años de experiencia en todo esto, yo creo que ya está blindada ante eso, yo también. Las personas de la comunidad ya sabemos que nos gritan por la calle y uno dice: ‘ay sí, pobrecito’. No voy a detener mi vida ni mi día a día por lo que diga una persona pendeja que ni siquiera sabe la cruz que cargo”, declaró.

Sin duda alguna, las palabras de Wendy Guevara y Karla Sofía Gascón han generado un debate sobre la representación en el ámbito artístico y social. Mientras algunas personas critican la falta de compromiso con la comunidad trans, otras celebran la libertad individual de no ser vistas como representantes obligatorias de un colectivo.

Fuente: Tribuna