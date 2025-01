Eugenio Derbez y los famosos mexicanos que han perdido sus casas en incendios de California

Comparta este artículo

Los Ángeles California.- Desgraciadamente los incontrolables incendios forestales en el estado de California, siguen sumando víctimas humanas, áreas silvestres y cientos de casas y mansiones, reduciendo todo a cenizas. El famoso actor y productor, Eugenio Derbez, es uno de los varios famosos mexicanos y de estrellas de Hollywood que han perdido sus casas entre las llamas de este terrible desastre. Para apoyar a los valientes bomberos y pese a todo lo que perdieron todo, celebridades como Jamie Lee Curtis han donado millones de dólares para apoyar en esta tragedia.

Mientras en México se festejaba a Los Reyes Magos, en Estados Unidos se comenzó con la lucha para extinguir los incendios forestales, en el estado de California, en Estados Unidos, los cuales han devastado y dejado en cenizas todo a su paso, como poblaciones pequeñas, hasta grandes ciudades como Malibú, y parte de Los Ángeles. Desde el primer momento, los medios locales y extranjeros comenzaron a llegar a la escena y difundir imágenes de la devastación y las intensas llamaras que parecieran no tener manera de controlarse, pues bomberos, ciudadanos y hasta voluntarios extranjeros, se han presentado para tratar de controlar la situación.

Lamentablemente, pese al gran esfuerzo que están teniendo los servicios de emergencia, las llamas se siguen propagando y han dejado a docenas sin hogares, que previamente fueron evacuados como medida de seguridad, siendo Paris Hilton una de las primeras afectadas, y quien mediante sus redes sociales compartió un video llorando devastada, al señalar que ella vio en las noticias como su casa estaba destruida por completo, señalando que tenía un alto valor sentimental, pues fue el primer hogar que conocieron sus dos hijos, donde dieron sus primeros pasos, sus primeras palabras y donde tenían una vida entera planeada.

De igual forma, Mel Gibson se enteró que lo perdió todo en plena entrevista en vivo, pero este simplemente hizo una broma y externó que al menos estaba vivo para poder reponer lo que se había ido. Otras celebridades de Hollywood que se vieron afectadas, fueron Jaime Lee, Miley Cyrus, quien ya había perdido anteriormente una casa en Malibú por lo mismo, Beyoncé, Ben Afflec, Jennifer Lopez, Jennifer Garner, que incluso perdió a una amiga en el fuego, y muchos otros más, que pese a que también se quedaron sin casa y han tenido perdidas importantes, han donado millones en apoyo a los más necesitados, para la reconstrucción de casas, comercios y demás.

Desgraciadamente, actores mexicanos que tienen años radicando en Los Ángeles y sus alrededores, logrando cumplir su sueño americano, como es el caso de Omar Chaparro y Alan Tacher, quienes aunque aún no pierden sus pertenencias y estuvieron en ese momento en México, sus familiares y amigos fueron evacuados. Afortunadamente, ambos han señalado que el fuego no ha causado daño pero siguen en alerta, así como es el caso de Adal Ramones, que señaló sus hija se salvaron por poco, pues al estar de vacaciones no estaban en esos momentos en California.

Amanda Miguel

Desgraciadamente, una de las más afectadas fue Amanda y su hija, Ana Victoria, las cuales tuvieron que evacuar de inmediato junto a los nietos de la cantante, quien en un en vivo de sus redes sociales confesó que el fuego arrasó por toda la zona en la que viven: "No tenemos casa por ahora. Se quemaron todas las casas de Altadena". De igual manera destacaron que esto no las desanima y buscaran a ayudar a quienes lo necesiten.

Eugenio Derbez y Alessandra Rosaldo

Tristemente, Alessandra confirmó que la casa por la que vivieron tantos años y guardan de sus mejores recuerdos, pues ahí nació y creció su única hija, Aitana, fue reducida a cenizas, declarando que era una situación terrible y dolorosa, además de aterradora al ver como el fuego poco a poco sigue avanzando: "Por supuesto que es una situación espantosa, terrible. Y después ver el fuego acercarse cada vez más hacia nosotros, pues imagínate".

Karla Souza

La actriz de Nosotros Los Nobles lloró devastada cuando se enteró que su hogar también quedó en cenizas, haciendo un llamado a la gente para que comprendan el dolor y el terror de la situación, pidiendo que Dios se apiade de California y se puedan extinguir pronto: "Ustedes bien saben con el temblor cómo se siente estar en esta desesperación de perder lo que más amamos, y les agradezco a toda la gente que me mensajeó, y que me están conteniendo, y ayudando, y le pido a Dios que contenga estos fuegos y que ayude a que nadie más muera".

Eiza González

Una de las primeras celebridades en perder su hogar fue la reconocida actriz de melodramas como Lola Érase Una Vez, que actualmente se encuentra en su punto más alto en Hollywood, desde que se mudó hace más de una década. Sobre el siniestro, lo tacho de aterrador y ofreció a amigos y ciudadanos asilo: "Esto es tan aterrador. Si alguno de mis amigos o gente que conozco necesita un lugar donde quedarse, háganmelo saber, por favor".

