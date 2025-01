Lola Cortés responde a críticas de Apio Quijano sobre su interpretación de Tu Falta de Querer

Comparta este artículo

Ciudad de México. - Lola Cortés, conocida como la “Jueza de Hierro” del espectáculo mexicano, ha sido objeto de críticas tras interpretar la canción Tu Falta de Querer de Mon Laferte en un karaoke, donde su actuación fue catalogada como “cuestionable” por algunos usuarios en redes sociales. Entre los comentarios más destacados está el de Apio Quijano, integrante de Kabah, quien recordó las críticas que la actriz y cantante ha hecho a otros artistas, incluyéndolo a él.

Resulta que en un video de TikTok que se volvió viral, Quijano opinó sobre la interpretación de Cortés, señalando que sus críticas hacia otros artistas en el pasado parecían no estar justificadas.

Recuerdo cuando Lola Cortés nos juzgó duramente a los Kabahs en tele, al igual que a varios artistas compañeros en esta carrera de la música. Claramente, cada uno escribe sus propios éxitos y fracasos”, expresó Apio. Agregó que, aunque no suele juzgar, en este caso recordó las críticas que recibió de Cortés.

“No soy nadie para juzgar, siempre y cuando no me hayan juzgado y criticado duramente antes a mi persona. Y bueno, ella en su momento lo hizo con dolo y ventaja”, concluyó.

Ahora, en un reciente encuentro con los medios, Lola Cortés minimizó las críticas, asegurando que su interpretación fue en un ambiente casual y no profesional. “Me vale, yo me la estaba pasando bien. Ni había vocalizado, ni es concierto ni nada, yo qué. Critico cuando tengo que criticar porque me pagan”, dijo, aclarando que su trabajo como jueza en La Academia no es personal y responde a un papel profesional.

Además, la actriz destacó su larga trayectoria como respaldo de su carrera: “Tengo más de 40 años de carrera artística y yo me la estaba pasando muy bien y me vale”.

Respecto a los comentarios de Apio Quijano, Cortés fue directa: “El día que se pare en un escenario como este, que haga una obra así y tenga los años de carrera que tengo yo, ese día vamos a hablar”.

El intercambio entre Apio Quijano y Lola Cortés ha generado opiniones divididas en redes sociales. Mientras algunos usuarios defendieron a Cortés por su trayectoria y aseguraron que un momento de diversión no define su talento, otros consideraron que las críticas hacia su interpretación son válidas, recordando su estricta actitud como jueza.

Por su parte, Apio no ha respondido a los comentarios más recientes de Lola, dejando la polémica abierta entre los seguidores de ambos artistas.

Aunque la interpretación de Tu Falta de Querer levantó polémica, Lola Cortés sigue siendo una de las figuras más destacadas del teatro musical en México. Con más de cuatro décadas de experiencia, la actriz y cantante se ha ganado un lugar en el medio artístico, y este episodio parece ser solo una anécdota en su sólida trayectoria.

