"Somos enemigos": Ana María Alvarado no soporta a Bárbara de Regil y este actor de Televisa

Ciudad de México.- Sincerándose sin pena alguna, la reconocida presentadora, Ana María Alvarado, recientemente confesó que hay a dos celebridades que de plano no soporta, y hasta afirmó que eran "enemigos acérrimos", sin oportunidad de reconciliación: Bárbara de Regil y Eduardo Yáñez. La conductora no tuvo pelos en la lengua al señalar que el actor de Televisa y la polémica influencer desde sus enfrentamientos son personas de su total desagrado.

Ana María estaba jugando a Menú de Preguntas en vivo de Sale el Sol, cuando salió la tarjetita en la que le cuestionaban a que celebridad del medio artístico no le caía bien, señalando que debía de decir los nombres. Aunque al inicio se mostró renuente y bromeó mencionando el nombre de Mauricio Islas y de Mauricio Mancera, entre risas declaró que era mentira, que son todo lo contrario, de sus "personas favoritas".

Así de mis más acérrimos enemigos, podrían ser considerados ellos, a Bárbara de Regil y Eduardo Yáñez. Ah, Maxine con M, hasta ahorita caí en cuenta, era tan fácil

Como se recordará, Maxine y Ana trabajaron juntas por más de dos décadas, pero cuando la locutora la despidió molesta por hablar de la muerte de su hijo, se fueron a batalla legal porque Woodside no quiso pagar liquidación a Alvarado. Por otro lado, su enemistad con Eduardo se originó en vivo del matutino de Imagen TV, cuando le llamaron para hablar sobre la muerte de Nicandro Díaz, y el actor le reclamó a Ana que le llamara cuando sabía que no eran amigos, porque él asegura que ella habló mal de él: "A veces con estas noticias, pues uno reacciona de esta manera, no es el momento. Sin embargo, se le agradece que recordara a Nicandro Díaz, pero parece que sí es un malentendido", dijo en ese momento.

En cuanto a la actriz de Rosario Tijeras, todo comenzó porque Bárbara se lanzó en contra de varios reporteros y pidió que detuvieran el hate en su contra en el año del 2021, cuando recibiendo burlas por todo lo que hacía. Dicha petición molestó a Alvarado, pues señaló que no debería de ser hipócrita si ella siempre hablaba mal de la gente y los había insultado a ellos primero y ahora que no soportó se quejaba: "(Ella dijo) 'Ustedes, periodistas de miércoles, tú comes gracias a mí, gracias a lo que hablas de mí’. Ella se muestra todo lindo, todo amor, pero ella ofende horrible y habla cosas horribles".

Fuente: Tribuna del Yaqui