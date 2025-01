Alex Gou no quiere a Adrián Marcelo en sus obras de teatro; rechaza ofrecerle trabajo

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El reconocido productor de teatro, Alex Gou, brindó una entrevista hace un par de días, en las que habló de su felicidad por su éxito en el 2024 y por supuesto expresar que hará en el 2025, después de La Señora Presidenta y el resto de sus puestas en escena. Durante sus confesiones, el denominado 'Rey Midas del Teatro', afirmó que no quiere a Adrián Marcelo en ninguna de sus producciones, rechazando darle trabajo este nuevo año.

En la entrevista que dio para Sale el Sol, poco antes de que terminara el 2024, Gou se mostró muy feliz y emocionado con lo que logró conseguir en este año y celebrar su éxito con sus puestas en escena, como Jesucristo Super Estrella, mencionando que todo es por el gran amor que el imprime a todos los proyectos que realiza, y por supuesto la clase de talento con la que suele elegir para conseguir tan buenos resultados.

Con respecto al talento que contrata, Gou fue cuestionado si es que piensa trabajar con el presentador de Multimedios, a lo que este no quiso dar un sí o un no como respuesta, señalando que en realidad no tenía nada para poder decir algo sobre Marcelo, ya sea que fuera algo positivo o algo negativo: "No tengo argumentos con que hablar bien o mal, pero vi en las redes que lo ponen como el diablo, algo a de haber hecho mal el cab...", dijo entre risas.

Pero, ante la insistencia de si le haría un ofrecimiento laboral, el productor declaró que él no tenía la necesidad de vetar a nadie de sus puestas en escena, hasta que finalmente, señaló que no, y el motivo es por el rechazo del público y por todo lo que ha escuchado en su contra en los últimos meses: "Yo no tengo vetado a nadie en la vida, pero yo también le hago caso al público y si el público por hay no lo quiere. No lo conozco, pero la neta, por lo que he oído no lo contrataría".

Finalmente, Gou expresó que ya estaba trabajando en una nueva obra de teatro y que esperaba que tuviera el mismo éxito que alguna de sus puestas en escena en el 2024. Por su parte, el exparticipante de La Casa de los Famosos México no ha declarado nada con respecto a la opinión del productor de obras de teatro, pero se espera que pronto hable con su usual estilo tan polémico a lo dicho por Alex.

Fuente: Tribuna del Yaqui