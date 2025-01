¿Ángela Aguilar no lo tolera? Pepe Aguilar revela porqué no pasó Año Nuevo con su hijo mayor

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El reconocido cantante del regional mexicano, Pepe Aguilar, después de mantenerse en silencio ante ataques por "olvidar" a su hijo mayor, el también cantante, Emiliano Aguilar, finalmente ha dado una contundente respuesta en sus redes sociales, revelando porqué no pasó Año Nuevo al lado de este. En meses pasados, el patriarca de la Dinastía Aguilar dijo que habían hecho las paces, ¿será que Ángela Aguilar no lo tolera?

Para nadie es secreto que el primogénito del creador de temas como Por Mujeres Cómo Tú, es un hombre muy alejado de la familia que conformó el artista con su actual esposa, Aneliz Álvarez Alcalá, incluso en más de una ocasión ha dejado en claro que no lleva una buena relación con sus hermanos a causa de esa distancia con su padre. En el 2024 tampoco tuvo reparos en demostrar su apoyo a Cazzu en el tema del hate en contra de Ángela por supuestamente robarle al marido.

Pero, pese a estas tensas relaciones, debido a que Pepe siempre ha dicho que anhela estar más cerca de su primer hijo de una relación anterior, después de que en su cuenta de Instagram, el cantante del regional mexicano compartiera una foto al lado de su esposa y sus tres hijos, Ángela Leonardo y Aneliz Aguilar, con el mensaje: "De mi familia a la tuya. Esperando que el próximo año venga lleno de bendiciones para ti que estás leyendo esto y para TODAS las personas importantes en tu vida. ¡Con TODO al 2025!". Varios de sus seguidores lo criticaron en comentarios por no incluir a Emiliano.

Pepe junto a sus hijos con Aneliz. Internet

El intérprete de Ni Contigo Ni Sin Ti, respondió al cuestionamiento de en dónde estaba su hijo mayor, declarando simplemente que "en su casa", sin dar más explicaciones, lo que dio paso a las críticas en el que le expresaron que era un insensible por no ponerse en los zapatos del mayor en lo que sentiría al ver esa postal, por lo que respondió molesto que si el rapero no estaba a su lado era porque él no quería y prefería pasarlo con su pareja y su hija.

Fíjate cómo es fácil caer en conclusiones erróneas cuando no se tiene contexto y se opina sin saber. Las personas están donde quieren estar, más si eres una persona de 32 años y vives con tu pareja y tu hija y no quieres tener nada que ver con tu familia. ¿Ahora sí te imaginas mejor?", externó Pepe.

Hasta el momento, Emiliano no ha salido a dar declaraciones sobre estos comentarios en la publicación de su padre, pero dado a la gran presencia que ha tenido en los últimos meses con el escándalo de su hermana menor y Christian Nodal, se espera que pronto emita algún comentarios sobre su ausencia en las fiestas decembrinas de su padre y en estos ataques en redes sociales, por la misma razón.

Pepe se despide del 2024 con foto familiar sin Emiliano. Instagram @pepeaguilar_oficial

Fuente: Tribuna del Yaqui