De un disparo a la cabeza, murió actor de Televisa: Su hermana da emotiva noticia en 'VLA'

Ciudad de México.- A tres años de la trágica muerte del reconocido actor, Octavio Ocaña, a causa de un disparo en la cabeza durante una persecución policial en Cuautitlán Izcalli, la hermana mayor de este, Bertha Ocaña, recientemente brindó una entrevista en exclusiva para Venga la Alegría, acaba de dar una muy emotiva noticia con respecto a los planes que tiene para honrar el legado de la fallecida estrella de Televisa.

El 2021 representó un terrible año para la familia Ocaña, pues tras haber vivido una gran felicidad por casi 23 años con el actor de Vecinos, desgraciadamente el 29 de octubre despertaron con la terrible noticia de su fallecimiento. Los informes que dieron sobre su deceso fue que ocurrió a causa de un disparo en la parte posterior de la cabeza, que al inicio se dijo que fue ocasionado por él mismo, ya que portaba un arma, pero después se descubrió que fue por uno de los Policías que lo perseguían, y que ahora se encuentra en prisión.

Bertha, con el comienzo de este 2025, tuvo una entrevista por videollamada con uno de los reporteros del matutino de TV Azteca, en el que confesó que se encuentra trabajando en un proyecto muy emocional y significativo para recordar a su hermano, sin querer dar muchos detalles: "Con respecto el continuar trabajando con cosas y proyectos para Octavio, me encuentro en ámbito personal realizando un proyecto en el cual él va a estar más vivo que nunca, la verdad busco que sea algo muy significativo y ya pronto le hablaré más".

La joven Ocaña destacó que no está haciendo un libro, pero que sí es diferente al documental en el que hablaran sobre su muerte, mencionando que es un tema más personal y emocional que tiene que ver con su hermano, afirmando que ya tiene un tiempo preparando lo que hará: "No, realmente no, por supuesto lo voy a compartir con todas las personas, pero no, aún no es como tal un libro, se ha vuelto un proyecto personal que yo ya llevo tiempo".

Con respecto al documental que llevó a la muerte del actor de Hermanos y Detectives, destacó que no han hecho nada porque no ha habido el tiempo, pero que sí hay propuestas en varias plataformas de streaming para realizar este importante proyecto en el que destacan que hablaran sobre las injusticias y los abusos de poder que siguen luchando para que reciban el castigo: "Hasta el momento algo así muy concreto no tenemos, continuamos en espera, ha sido cuestión de tiempo, las ofertas permanecen, el proyecto permanece, pero pues aún no se ha concretado nada, no hemos tenido un avance como tal".

Finalmente, sobre cómo se encuentra el resto de la familia a tres años de la partida de su hermano, Bertha mencionó que todos siguen con el duelo, pero ya lo sobrellevan de mejor manera, aunque su madre sigue sufriendo, ya está más tranquila: "Yo estoy todos los días en comunicación con ella, sobre todo con mi mamá, pero ya gracias a Dios está muy bien, más tranquila, con estas fechas que son tan difíciles para ella más que para nadie. Cada uno en sí llevamos nuestro duelo a nuestra manera y lo recordamos".

Fuente: Tribuna del Yaqui