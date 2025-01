Eduardo Capetillo Jr rompe el silencio y confiesa si actriz de Televisa rompió su corazón

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El joven cantante y estrella de realitys shows, Eduardo Capetillo Jr., recientemente brindó una entrevista en exclusiva para Venga la Alegría, en la que habló de su nuevo sencillo de desamor, rompiendo el silencio al fin sobre su presunto romance con Fabiola Campomanes. El intérprete de exitosos temas como Vas A Decir Qué Sí, mencionó si la actriz de Televisa le habría roto el corazón.

La vida amorosa del hijo mayor de Biby Gaytán y Eduardo Capetillo en los últimos años ha estado en un sube y baja que ha llamado la atención, pues se dijo que se enamoró de Campomanes y que por ella habría terminado su relación con su entonces pareja sentimental. Después de que ambos negaron dicho romance, el joven cantante una vez más fue relacionado amorosamente con otra celebridad, la cantante Lucero Mijares.

Ahora, después del lanzamiento de su sencillo Pasé Lo Qué Pasé, se ha comenzado a especular que sería en dedicatoria a Fabiola, por lo que al ser captado en el Mercado de Portales, Eduardo ha hablado sobre dicha situación. Primeramente, señaló el agradecimiento que siente al ver que hay gente apoyándolo y que su música se está escuchando: "Siempre digo que no hay manera de agradecer eso, nosotros cuando hacemos una canción y ponemos un cachito de nosotros en la música, pues es para que la gente lo escuche, es un regalo y que lo escuchen es... no hay manera de agradecerlo".

Eduardo Jr. y Fabiola. Internet

Con respecto a si estaba dedicada a la actriz que compartió escena con él en el reality de cocina, MasterChef Celebrity, el cantante afirmó que sí era para un examaor que no pudo ser, pese a que estaba muy enamorado, pero negó una vez más que su corazón allá pertenecido a Fabiola: "Cada rolita traen ahí alguna dedicatoria, y esto es más de estos amores que quieres olvidar porque no puedes, y sabemos que no es cierto, que no se olvida y claro que queremos llamar, y por ahí va está rolita. No, Fabi es mi amiga".

Finalmente, Eduardo mostró algunas de las cosas que decidió comprar a algunos de los locatarios del mercado y el matutino de TV Azteca captó lo amable y accesible que se comportó con las personas que se acercaron para pedirle una fotografía y le recalcaron el cariño que le tienen desde que era muy pequeño gracias a sus famosos padres, lo que él afirmó era un honor y no le molestaba: "Me llena de orgullo, de agradecimiento, y se siente muy bonito".

Fuente: Tribuna del Yaqui