Exintegrante de Garibaldi habla de sus enemistades con Sergio Mayer ¿por explotarlos?

Ciudad de México.- Después de tantos dimes y diretes, el reconocido actor y cantante, Víctor Noriega, finalmente ha decidido aclarar la cuestión de lo sucedido entre los exmiembros de Garibaldi y el polémico galán de melodramas y político mexicano, Sergio Mayer, mencionando si es verdad que existen fuertes enemistades entre ambos y otros de sus compañeros por presuntamente haberlos explotado laboralmente.

Mayer a lo largo de los ha tenido fama de "aprovechado", pues varios artistas lo han acusado de hacerlos trabajar largas jornadas por menos dinero del que se merecen, mientras que él se lleva una gran cantidad haciendo lo mínimo. Un caso muy polémico es del aquellos que conformaban Solo Para Mujeres, que señalaban que solo les daba cinco mil por función y el se llevaba más de 15 mil. Ahora, ha pasado básicamente lo mismo con la famosa agrupación de los 90's que regresaron bajo el nombre de GB5, dejando al actor de Televisa fuera de este proyecto.

Ante esto, el actor de melodramas como Hasta Que El Dinero Nos Separe, en una reciente entrevista para el matutino de TV Azteca, mencionó que por su parte no había tal problema con Mayer, que en realidad le tenía mucho cariño, pero simplemente ambos tomaron caminos muy separados en su carrera y por eso no han podido coincidir: "Yo no terminé peleando con Sergio ni de chiste, lo quiero muchísimo. Siempre está el respeto, el cariño que va a haber entre nosotros y la verdad que él está ocupado con otras cosas y nosotros estamos encaminándonos hacia otro lado, una dirección totalmente diferente".

Tras esto, mencionó que pasa lo mismo con sus excolegas, mencionando que no es que haya algo en contra del exhabitante de La Casa de los Famosos México, sino que no es fácil cuadrar las cinco o seis agendas de todos para poder hacer algo juntos y eso era todo por su parte: "Entonces, cada quien tenemos nuestros proyectos también, entonces es un poquito difícil compaginarnos de nuevo y estar en la misma sintonía no es tan fácil, Somos cinco personas, seis personas que si andamos siempre fluctuando por todas partes, entonces sí".

Con respecto a si volvería a formar parte de una agrupación al lado del intérprete de La Ventanita, él simplemente señaló que Mayer tiene muchos proyectos profesionales en la política y no se ha dado una oportunidad, pero si llegan las circunstancias adecuados claro que sí: "Él es un hombre muy aguerrido, tiene sus planes políticos también, entonces sí, obviamente a todos nos encanta estar encima de un escenario, es una gran oportunidad. Me imagino que sí se hubiera gustado, pero pues no serían ya las circunstancias para que él estuviera, pero ahí está".

Finalmente, destacó que con la pelea que existe entre Mayer y Paty Manterola ha tratado de no estar muy inmiscuido, pues sí es complicado para él verlos de esa manera, pero destaca que no es nada por egos o temas del grupo, ya que cada uno entiende su importancia dentro de este: "Reconozco que para mí es complicado ver que tanto Paty Manterola como Mayer siguen enojados. No, no es tanto, cada quien entiende su papel".

Fuente: Tribuna del Yaqui