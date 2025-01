¿Galilea Montijo, a punto del suicidio? Deja en shock a Televisa al dar dolorosa noticia

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La querida conductora y actriz Galilea Montijo dejó sin palabras a todo el público de Televisa debido a que recientemente abrió su corazón para confesar los duros momentos que vivió en el pasado y que la hicieron pensar en "rendirse". ¿La famosa pensó en suicidarse? Si bien no declaró que haya intentado quitarse la vida, Gali reconoció que le perdió el sentido a su existencia y no encontraba razones para seguir en este mundo.

Años atrás la originaria de Guadalajara, Jalisco, enfrentó fuertes escándalos que la tuvieron en el 'ojo público' durante meses. Primero la periodista Anabel Hernández la vinculó al crimen organizado por una supuesta relación con Arturo Beltrán Leyva, y ante la controversia la conductora habría pensado en dejar México. Luego se dijo que estuvo a punto de ser despedida de San Ángel por su mala fama y finalmente a inicios del 2023 confirmó su divorcio.

Galilea Montijo recuerda estos oscuros momentos

Durante el más reciente capítulo del programa Netas Divinas, mientras celebraban la llegada del Año Nuevo, Montijo recordó que vivió momentos sumamente difíciles y complicados a raíz de que le pasaron cosas muy dolorosas. La tapatía explicó que a partir de esa etapa, que ocurrió hace menos de 2 años, ella decidió no ser tan cuadrada y dejar que las cosas fluyan: "Yo desde hace un par de años, menos de 2 años, me he dejado llevar por la vida".

A lo que añadió: "Debo lana y no me agobio, chica morosa y ni modo, si no hago ejercicio no pasa nada... ya relajadita y sí funciona, ¿por qué agobiarte por cosas que no puedes cambiar en la vida?". Tras esta confesión, Galilea compartió que esta decisión le ha traído muchos beneficios a su vida y le recomendó a sus compañeras Daniela Magún y Natalia Téllez "fluir": "¿Por qué pelearte con la vida?... fluye, para qué te enojas, ya, no paso nada".

Sobre una lección que le dejó el año pasado, Montijo compartió que fue soltar: "Venía de una racha tan dolorosa, con dolor, con tristeza y llegó un momento que dije 'yo me bajo de este tren llamado vida, me quiero ir a la fregada...". La presentadora compartió que ahora que ve a la distancia estos momentos, ahora se siente mejor: "Decía '¿qué hago en este mundo? me la vivo cagand..., no sirvo en este mundo', me sentía mal en todos los aspectos, metida en el hoyo, no ves nunca el final".

