Justin Baldoni amplía batalla legal contra Blake Lively e involucra a Ryan Reynolds

Comparta este artículo

Los Ángeles, California. - El conflicto entre Justin Baldoni y Blake Lively tomó un giro inesperado, luego de que el actor y director incluyera en su contrademanda a Ryan Reynolds, esposo de la actriz. Baldoni acusa al protagonista de Deadpool de difamación, interferencia contractual y manipulación de testigos, señalando un encuentro particularmente hostil en el que, según su relato, fue reprendido de manera traumática.

Resulta que el enfrentamiento comenzó cuando Lively presentó una denuncia contra Baldoni, acusándolo de acoso sexual y de realizar una campaña de desprestigio en su contra. Según Lively, Baldoni mostró imágenes explícitas sin su consentimiento, cuestionó detalles personales de su vida y sugirió incorporar escenas íntimas no acordadas en el guion de la película It Ends With Us (Romper el círculo), adaptación del bestseller de Colleen Hoover.

En respuesta, Baldoni interpuso una contrademanda que ahora involucra a Reynolds, alegando que el actor habría interferido en la situación, exacerbando las tensiones durante una reunión clave en la producción.

Sin embargo, hay que decir que el caso se ha complicado aún más con una demanda separada presentada por Baldoni contra The New York Times. El actor reclama 250 millones de dólares en daños, acusando al medio de publicar un artículo que, según él, respalda las declaraciones de Lively con pruebas manipuladas y sacadas de contexto.

El artículo en cuestión expuso mensajes privados y correos electrónicos que, según la defensa de Baldoni, fueron malinterpretados, lo que habría intensificado el escrutinio público hacia el director.

El conflicto ha tenido repercusiones en el desempeño y la percepción pública de It Ends With Us. A pesar de recaudar 50 millones de dólares a nivel mundial, el éxito moderado de la cinta ha quedado eclipsado por la controversia entre sus protagonistas. La atención mediática se centra más en las demandas legales que en la trama de la cinta o su mensaje.

Hay que decir que la situación también pone en jaque la imagen profesional de Baldoni, conocido por su papel en Jane the Virgin y por dirigir títulos como Five Feet Apart.

La sólida relación entre Lively y Reynolds, casados desde 2012, ha sido un punto de interés adicional en este caso. Ambos son figuras influyentes en Hollywood y han cultivado una imagen pública de apoyo mutuo y humor, lo que añade una capa emocional al conflicto.

Aunque Reynolds no ha emitido declaraciones públicas, fuentes cercanas aseguran que respaldará a su esposa mientras se desenvuelven las batallas legales.

Por ahora, el caso sigue en desarrollo. Se esperan declaraciones clave y más revelaciones que podrían redefinir la narrativa. Mientras tanto, el conflicto entre Baldoni, Lively y ahora Reynolds promete mantener a Hollywood y al público atentos, no solo por sus implicaciones legales, sino también por su impacto en la dinámica de poder dentro de la industria del entretenimiento.

Fuente: Tribuna