'La Chupitos' rompe confiesa que hay gente que ha intentado atacar físicamente a su hija

Ciudad de México.- ‘La Chupitos’ es una de las comediantes más destacadas de México, al grado en el que la gente puede reconocerla con su característico atuendo de vagabunda con problemas de alcoholismo. Si bien, la famosa ya todo un icono de la cultura mexicana, la realidad es que ni siquiera esto ha sido suficiente para que evitar caer en las polémicas en las que, en ocasiones, la gente suele meterla a ella o a su hija.

Como es bien sabido Quetzali Valencia (hija de ‘La Chupitos’) también se encuentra intentando abrirse paso en el complejo mundo del espectáculo; pero como es bien sabido, el público es cada vez más exigente y no les tiembla el dedo al momento de hacer saber cuando algo no les ha gustado, sobretodo desde la invención de las redes sociales, donde los artistas suelen recibir todo tipo de comentarios, desde los positivos, hasta los negativos.

La Chupitos cuenta que mujer intentó agredir a su hija

Recientemente, Liliana Arriaga (nombre real de ‘La Chupitos’), mencionó para el programa De Primera Mano que su hija ha tenido que aprender a lidiar con los malos comentarios de la gente, algo que la misma comediante le ha aconsejado: “Le digo a mi hija: ‘hágase un caparazón para todas esas críticas’ no eres monedita de oro y no vas a estar contestando o peleándote. Quiero que se sienta segura y más si se quiere dedicar a esto, porque este medio está cañón”, sentenció la celebridad.

‘La Chupitos’ continuó la entrevista declarando que ella suele resistir cuando su hija recibe críticas negativas; sin embargo, las cosas cambian cuando las agresiones intentan tras pasar a lo físico: “Como mamá sí te agarras con la vecina, con la amiga, pero cómo te vas a agarrar con toda la gente de Internet que ni conoces. La defiendo como fiera, pero en aspecto de que se ponga un caparazón y ella se sienta segura de sí misma”, declaró.

Es entonces que Arriaga contó una escalofriante anécdota en la que una mujer intentó agredir a su hija, motivo por el que ella misma tuvo que intervenir y aunque las cosas no llegaron a los golpes, sí señaló que no dudaría en saltar a defender a su retoño: “Ya nos ha pasado, luego les platico eso. Ya saben la gente envidiosa, no pueden ver algo bonito… soporta, panzona. La agredieron, pero iba ella y la mamá. Yo dije: ‘En qué cabeza cabe’… Hay partes en donde sí debes sacar las garras y otras firmeza”, destacó la celebridad.

Fuentes: Tribuna