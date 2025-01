Lorenzo Méndez manda contundente mensaje a Chiquis por exponer los secretos de su relación

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El reconocido cantante de banda, Lorenzo Méndez, recientemente brindó una entrevista en exclusiva para Venga la Alegría, en la que aprovechó su micrófono y ser cuestionado por su exesposa, para mandarle un contundente mensaje a la polémica cantante, Chiquis Rivera, después de que esta le dedicara tema de desamor y además de todo expusiera secretos de su relación que terminó hace casi cinco años.

Actualmente, la intérprete de Abeja Reina, está dando mucho de que hablar con su documental Chiquis Sin Filtro, en el cual deja ver su día a día en la vida y en el que se ha confesado sobre diferentes temas de su vida, como escándalos pasados, supuestas mentiras en los escándalos que la han involucrado y por supuesto, los aparentes motivos de su relación con Lorenzo, después de cuatro años separados.

El 29 de junio de 2019 en Los Ángeles, California, el exvocalista de La Original Banda el Limón llegó al altar con Chiquis, pareciendo estar sumamente enamorados tras un par de años de relación sentimental. Sin embargo, el matrimonio apenas duró un año, pues en septiembre del 2020 anunciaron su separación, que ha generado mucho escándalo, pues se ha dicho que fueron por actitudes violentas y tóxicas de Lorenzo, incluso Chiquis le dedicó el tema De Lo Qué Me Salvé.

Chiquis y Lorenzo se separación en el 2020

Con respecto al hecho de lo que pudiera decir la hija de Jenni Rivera sobre él en los próximos episodios del reality show que tiene, externó que él entiende que cada quien puede hablar y decir lo que quiera de su vida, pero que no está bien que siga lucrando con su nombre después de tanto tiempo: "Pues yo creo que cada quien maneja su carrera como, cada quien lleva su changarro como puede, entonces, definitivamente no es mi estilo, yo creo que ya lucró bastante con mi nombre y eso es algo que no está cool, pero pues no sé, que le vaya bien".

Finalmente, le deseo lo mejor en su vida y dejó en claro que no le guarda rencor, pues cuando se le cuestionó que pensaba de que Chiquis decidiera perdonar a su padre, José Trinidad Marín, después de acusarlo de abuso, este mencionó que no podía decir más que le parecía padre, porque para ella es una manera de cerrar ese ciclo y era bueno: "Creo que es padre, sí es padre, que cerró ese ciclo que deseo que sea para bien".

Fuente: Tribuna del Yaqui