Luto en Televisa: Tras retiro de novelas, fallece querida actriz; su hija aparece destrozada

Ciudad de México.- El Fin de Año 2024 estuvo marcado por grandes pérdidas para el mundo del espectáculo, ya que fallecieron grandes artistas conocidos por su excelente trabajo. Televisa no fue ajena a esta situación y el 25 de diciembre confirmó la muerte de una querida actriz y cantante. Se trató de Dulce, quien perdió la vida durante la mañana de la Navidad a los 68 años tras pasar varias semanas en el hospital por problemas en un pulmón.

Su hija, Romina Mircoli, recientemente reapareció en redes para dedicar una emotiva reflexión tras sufrir esta lamentable pérdida de su madre y luego de ser acusada de tener una pésima relación con la artista. En los últimos días han surgido muchas críticas y rumores en torno a su comportamiento tras el deceso de su madre, ya que no permitió que hubiera un funeral tradicional y además, amigos de Dulce la han acusado de haberla explotado económicamente y hasta maltratarla.

Hija de Dulce reaparece devastada

Dejando de lado esta situación, Romina, fruto del segundo matrimonio de Dulce con el empresario argentino Federico Mircoli, recientemente escribió el siguiente mensaje: "No tengo en mi corazón más que agradecimiento con Dios. No pude haber tenido mejor mamá. Sé que hoy no paro de llorar y quizás no pare nunca. Pero en estos difíciles momentos solo puedo decir gracias".

Asimismo, la joven destacó en su mensaje la cercanía que tuvo con la actriz de los melodramas Las vías del amor, Mundo de fieras y Muchachitas en sus últimos días: "Tengo la paz de haber estado hasta el final a tu lado. Pasaré todas las pruebas difíciles sin importar en qué forma vengan, de la misma manera que en vida afrontaste todo por mí", añadió. En otro fragmento del mensaje, Romina expresó la devastación que siente por la ausencia de su madre:

No termino de aceptar que jamás volveré a escucharte. Jamás volveré a verte. Jamás volveré a sentir el calor de tu abrazo ni el olor de tu cabello. Abrazo tu ropa y me ahogo en llanto. Te necesito".

Sin embargo, también mostró determinación para ser fuerte por su hijo, quien compartía un vínculo especial con Dulce. "Ahora que me toca ser a mí la mamá, no puedo más que ser fuerte. Mi chiquito extrañará mucho a su Abu. Esa Abu que dio todo por nosotros y era amor sin límites e incondicional", señaló.

Me siento perdida sin ti. Pero sé que estarás conmigo para siempre sin importar el lugar donde te encuentres. Te amo, mamá", concluyó.

Romina, hija de Dulce, publicó un emotivo mensaje

La carrera artística de Dulce

Dulce, cuyo nombre real era Bertha Elisa Noeggerath Cárdenas, tuvo una prolífica carrera artística que inició en la década de los 70. Fue conocida por su poderosa voz y temas inolvidables como Tu muñeca, Déjame volver contigo y Hielo en tu piel, que la posicionaron como una de las grandes baladistas de México. A lo largo de su vida, estuvo casada en dos ocasiones, pero siempre tuvo como prioridad a su hija, quien frecuentemente la acompañaba a eventos y giras.

