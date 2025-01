Pizzas y torta de chilaquiles: La dieta de Aracely Arámbula para lucir perfecta a sus 49 años

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Con el inicio de un año nuevo, en este caso el 2025, miles de personas alrededor del mundo hacen su lista de propósitos para los próximos 12 meses y una de las primeras metas es bajar de peso. Recientemente la famosa actriz Aracely Arámbula compartió de forma pública cuál es su secreto para mantener una gran figura, pese a que se encuentra a poco tiempo de cumplir 50 años.

La también cantante mexicana platicó con reporteros de Venga la Alegría sobre la dieta que sigue y dejó a más de un televidente con la boca abierta. Antes de hablar de sus hábitos alimenticios, la expareja de Luis Miguel reconoció que estuvo a nada de no ser parte del elenco de la obra teatral Perfume de Gardenia debido a las exigencias físicas que implicaba su participación en el proyecto.

Estuve a punto de decir que no… Porque es pesado, ahora que me enfermé, traía mucha tos y tenía que bailar, tenía que bailar, perdóname, toda la espalda descubierta y sudando", declaró Arámbula, al describir lo demandante que ha sido este compromiso artístico.

Aracely Arámbula revela su dieta

A sus 49 años, Arámbula luce espectacular por lo que muchos fans se han preguntado qué es lo que hace. Durante la entrevista, 'La Chule' dijo que se lo atribuye a la combinación de una disciplina alimenticia, su genética y el apoyo de su entrenador personal y nutriólogo, José. "Mi entrenador, qué bárbaro, estuvo conmigo las 24 horas y él cocina espectacular, entonces comí muy delicioso", comentó la actriz de series como La Patrona.

Además, Aracely dijo que contrario a famosas como Maribel Guardia, a ella sí le gusta comer platillos que incluyan carbohidratos: "Sí como carbohidratos, porque si no, me siento muy mal. Mi Maribel, guardia hermosa, me dijo 'no, no, tienes que comer muy bien'. Y sí, he estado comiendo, disfrutando de pizzas al horno, les voy a confesar mi torta de chilaquiles con pollo. Porque si no, también, no sé, te puedes desmayar. Tienes que comer proteína y carbohidratos".



A pesar de admitir que no es fanática de los ejercicios regulares, Aracely explicó que mantiene su figura gracias a su genética y al cuidado constante de su alimentación. "No me torturo, chicos. Tenemos que hacerlo con comida sana. Tengo la fortuna de que tengo esta genética gracias a mi madre. Y entonces, bueno, pues es una suerte", finalizó la actriz, quien es madre de dos hijos y está por llegar a las cinco décadas de vida.



Asimismo, la protagonista del melodrama La Madrastra resaltó la importancia de buscar el bienestar físico: "Pues qué bueno que se haya puesto en tendencia, porque fue un régimen. Yo no soy mucho de estar en la gimnasia, aunque debería, porque por condición y todo, trato de hacer una o dos veces por semana, pero me cuesta mucho trabajo. Pero yo soy muy disciplinada con la comida. Entonces disfruté, no me costó ningún trabajo".

Fuente: Tribuna