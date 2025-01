A punto de morir: Tras unirse a Televisa, exactor de TV Azteca vuelve a 'VLA' con dura confesión

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Un reconocido villano de telenovelas, que trabajó durante décadas en TV Azteca y que actualmente forma parte de las filas de Televisa, reapareció en el programa Venga la Alegría en pleno festejo del Año Nuevo y dejó sin palabras a los televidentes al hablar sobre la vez que estuvo a punto de morir. Se trata del querido Luis Felipe Tovar, quien es considerado como uno de los artistas más talentosos de México.

El reconocido histrión, quien hizo novelas en el Ajusco como Cuando seas mía, Los Sánchez, Montecristo, Amor cautivo y Corazón en condominio, fue entrevistado por reporteros de VLA sobre si era un hombre precavido que tenía sus papeles en orden en caso de una muerte prematura: "No tengo arreglado nada, no está en mis planes", compartió sonriendo. No obstante, Tovar aseguró que próximamente podría dedicarse a realizar su testamento.

Ahora que ya tengo la edad para que el testamento me salga de a grapa, lo voy a pensar, ahora me sale más barato", dijo el intérprete.

Casi muere por una pancreatitis

Posteriormente, don Luis Felipe recordó que hace casi una década estuvo a punto de perder la vida de forma repentina por un grave problema de salud. El histrión de 65 años explicó que fue por una pancreatitis que se llevó el susto de su vida mientras grababa una película con artistas como Kuno Becker: "Hace 8 años yo estaba en un llamado del cine y a las 3 horas ya tenía una pancreatitis y estaba a punto de morir", recordó.

Luis Felipe compartió que esa hospitalización cambió por completo su estilo de vida, pues adoptó nuevos hábitos que le permitieran salir adelante y volver a ser un hombre sano: "A partir de ese día mi relación con la salud y el trabajo cambiaron por completo", explicó el actor del Canal de Las Estrellas, donde ha sido parte de melodramas como Mi fortuna es amarte.

Finalmente, Tovar compartió que este susto lo llevó a dejar los vicios de alcohol y tabaco, por lo que en la actualidad goza de buena salud y está totalmente sano: "Dejé de fumar, cambié mi dieta de alimentación, hago ejercicio, le dedico una buena parte de mi vida a hacer ejercicio, voy a cumplir 65 años y me siento muy bien", declaró el intérprete mexicano.

