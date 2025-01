Quedó viuda: Tras fracaso en TV Azteca, exactriz de Televisa llega a 'Ventaneando' y elenco se burla

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una polémica exactriz de Televisa, que hace unos años intentó formar una carrera en TV Azteca y fracasó, de nueva cuenta apareció en la pantalla a través de una entrevista exclusiva con el programa Ventaneando, cuyo elenco se burló de sus declaraciones en plena transmisión en vivo. Se trata de la controversial Bella de la Vega, quien saltó a la fama luego de convertirse en esposa de José Ángel García (qepd).

Como se recordará, la también modelo y bailarina comenzó a tener apariciones públicas una vez se supo que era pareja del famoso productor de San Ángel, mismo que falleció en enero del 2021 luego de varias complicaciones de salud. En cuanto a su carrera, Bella apareció en algunos episodios del programa unitario La Rosa de Guadalupe en Televisa, mientras que en el Ajusco ha sido parte de los realitys Survivor México y ¡Quiero cantar!.

Bella de la Vega causó polémica al tomarse fotos en el funeral de su esposo

Bella de la Vega reaparece en Ventaneando

Tras fracasar en los proyectos televisivos y grabar contenido íntimo con la polémica Sabrina Sabrok, la tarde de ayer 1 de enero De la Vega reapareció en el Canal Azteca Uno a través de una entrevista exclusiva con Ventaneando en la que contó cuáles son sus planes laborales a futuro. La simpática actriz declaró que está escribiendo sus memorias porque quiere contar en un libro sobre lo que vivió con su exmarido, quien es padre de Gael García Bernal.

Sigo escribiendo y sigo haciendo mis memorias, no le he puesto como tanto empeño pero sí es algo que tengo que hacer".

De la Vega también aseguró que su romance con el fallecido productor ha sido lo mejor de su vida: "Fue la mejor época que pude haber pasado, romántica, sentimentalmente, el hombre de mi vida", explicó. Acto seguido, la estrella mexicana compartió que el proyecto no verá la luz hasta saber que no tendrá problemas legales con los involucrados en el mismo:

Sería fantástico tener una bioserie, hacer una bioserie de José Ángel García, está muy inmersa la vida de su hijo Gael, entonces tendríamos que asesorarnos muy bien, tengo que asesorarme, yo puedo escribir todo pero necesito asesorarme para no tocar partes en las que yo pueda meterme en problemas".

Finalmente, Bella habló sobre José Emilio, el hijo menor de José Ángel, a quien ella acusó de estar enfermo mentalmente y de consumir drogas: "No, ya no... aquí se rompió una taza y cada quien para su casa, les deseo lo mejor, no sé nada de él". El elenco de Ventaneando se burló de las declaraciones de la actriz, asegurando que habría muy pocas personas interesadas en conocer su historia con el productor.

No lo leería, dos capítulos para ver qué pasó... me parece que Bella puede vivir de su exmarido", criticó Mónica Castañeda.

Nos cae muy bien pero nada más", dijo Pedro Sola.

Démosle el beneficio de su vida... a lo mejor es un novelón", agregó Ricky Manjarrez.

