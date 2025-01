¿Se acabó el amor? Eugenio Derbez y Alessandra Rosaldo tienen desacuerdo en pleno video

Comparta este artículo

Los Ángeles, Estados Unidos.- Durante la jornada del pasado martes 31 de diciembre, una gran cantidad de celebridades se dedicó a enviar sus mensajes de buenos deseos para sus millones de seguidores, a través de redes sociales. Uno de ellos fue Eugenio Derbez, quien a su estilo, grabó una reflexión, en compañía de su esposa, Alessandra Rosaldo; sin embargo, la tensión entre ambos parecía palpable.

Todo ocurrió mientras el famoso envió sus felicitaciones de inicio de año a sus casi 20 millones de seguidores en Instagram; en el clip, se aprecia a Alessandra, quien lo está abrazando, mientras el famoso de CODA y Radical comienza su reflexión: “Feliz año, muy feliz año. Inicia nuevo año y termina otro. Que en este 31 de diciembre no reciban ningún mensaje o los menos posibles, de esos que parecen ‘copy page’, de ‘feliz año nuevo. Todas esas cosas que parecen ‘copy page’”, señaló el comediante.

Ante dichas declaraciones, la vocalista de Sentidos Opuestos frunció el ceño e intentó asimilar lo que el creador de Familia P. Luche estaba afirmando ante la cámara: “pero, seguramente son genuinos”, señaló la cantante de Fiesta. El famoso continuó recalcando que, aunque esto puede ser verdad, la realidad es que el prestarle mucha atención a este tipo de textos, pueden llegar a restarla de lo que realmente importa, pasar tiempo con la familia.

Eugenio Derbez envía deseos de Feliz Año Nuevo

Créditos: Internet

Para empeorar la situación, Eugenio comentó que las personas que envían este tipo de textos no parecen tener ningún ápice de originalidad: “Quitan mucho tiempo, quitan tiempo de familia. Ni siquiera es algo nuevo que dijeras ‘lo pensaron’”, señaló el actor. Por ello mismo, el comediante indicó que ese tipo de mensajes no deberían ser respondidos ni la noche del 31 de diciembre, ni el primero de enero.

Al notar esta situación, Alessandra interrumpió y declaró: “O sea, no le manden mensajes a Eugenio, porque está de ‘Grinch’. Si está muy de ‘Grinch’”, indicó la famosa. Eugenio rectificó aclarando que no era el caso, sino que simplemente no estaba de acuerdo en que la gente pasara ocho horas frente al celular y no con sus respectivas familias, a lo que la actriz de Amarte Es Mi Pecado indicó que él mismo había pasado toda la mañana frente al teléfono. El video se corta con ambos deseando un feliz Año Nuevo, mientras el comediante de XHDRBZ hace un gesto de descontento.

Eugenio Derbez y Alessandra Rosaldo envían mensaje de felicitación

Créditos: Instagram @ederbez

Clic aquí para ver el video completo

Fuentes: Tribuna