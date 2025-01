¿Se retira? Ricardo Peralta se despide conconmovedor mensaje a través de sus redes sociales

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Para nadie es un secreto que el año del influencer, Ricardo Peralta, fue poco menos que caótico, puesto si bien lo comenzó como una de las celebridades más queridas del medio, solo bastó que ingresara a La Casa de los Famosos México para que su reputación terminara por los suelos y es que, como es bien sabido, el creador de contenido fue abucheado por el público debido al comportamiento que tuvo dentro del reality show.

Entre los aspectos de los que el público se quejó más a lo largo de estos meses, fue que, presuntamente, Ricardo Peralta, habría tenido un comportamiento soberbio dentro de la mansión, así como también fue acusado de intentar utilizar a la comunidad LGBTQ+ como estandarte para ganar más votantes y generar empatía, al momento de acusar a Arath de la Torre de ser transfóbico porque le dijo que su atuendo no le agradaba.

Otras cosas que no fueron del agrado de la gente, es que el famoso habría sido visto hurgando su nariz, entre otras cosas. Es bajo este concepto que, cuando Ricardo Peralta fue nominado por primera vez dentro de LCDLFM terminó por ser expulsado de manera inmediata. Al salir, Peralta se encontró con un mundo completamente distinto al que había dejado, puesto tuvo que enfrentarse a una notable disminución de seguidores, entre otras muchas cosas.

Ricardo Peralta se despide del 2024

Créditos: Internet

Esta misma situación llevó al influencer a despedirse a través de sus redes sociales durante la jornada del pasado martes 31 de diciembre, pero no lo hizo de su carrera como tal, sino que le dijo “adiós” a las experiencias que vivió en el 2024; hablando así sobre lo que representó LCDLFM para él, tanto en el momento de su participación, como una vez que salió del concurso. Todo ocurrió a través de una publicación de Instagram.

El mensaje de Ricardo comenzó con una reflexión sobre su 2024, señalando que la mejor parte la vivió durante el primer semestre, pero que la peor habría llegado en el segundo, justo en el momento en el que entró a LCLDFM: “Hice puro desastre en esa casona sin saber. Salí y encontré mi mundo al revés y me tocó aprender muchas cosas de manera personal (ya más adelante les iré compartiendo lo que he ido aprendiendo y creciendo). Definitivamente este reto me puso frente a una versión de mí que hacía falta explorar”, señaló el famoso.

“Agradezco con el corazón a mis seguidores, que han dado todo por mí ante un escenario sombrío y difícil sepan que el reino de los cielos es de ustedes, cuando llegue con San Pedro o con quien me reciba le hablaré cosas maravillosas de ustedes”, concluyó el mensaje de Peralta.

Ricardo Peralta se despide del 2024

Créditos: Instagram @torpecillo

Fuentes: Tribuna