Tatiana se va contra el reguetón y manda fuerte mensaje a los padres: "No ponen atención"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Desde hace algunas décadas, Tatiana se ha levantado como un estandarte para los niños de México, esto es gracias a su participación en programas de Televisa, como El Patio De Mi Casa, donde solía organizar varios concursos y dinámicas para los más pequeños del hogar, así como también lanzó diversos discos (y en ese entonces cassettes) para que los infantes pudieran disfrutar de canciones modernas y clásicas con su propio estilo.

A comienzos de este milenio, Tatiana alegró a miles de pequeños con temas como Chango marango, La Ranita, Hockey-Pockey, Hoy tengo que decirte papá y El Baile de la Gallina, solo por mencionar algunos. Debido a lo antes dicho, es natural que la famosa tenga algunas opiniones con respecto a los padres que permiten que sus pequeños escuchen música que hace apología a la violencia, como es el caso de los Corridos Tumbados Bélicos o el Reguetón.

Te podría interesar Wendy Guevara ¿La nueva reina de los niños? Wendy Guevara cumple el sueño de una niña y Tatiana la bendice

Tatiana se lanza contra el reguetón

Créditos: Internet

El tema salió a la luz en la más reciente entrevista de Tatiana para el programa de espectáculos, Ventaneando, donde criticó a los padres que no prestan atención sobre el tipo de canciones que los más pequeños del hogar escuchan en la actualidad: “¿Sabes qué me pone triste? Que los papás no ponen atención, porque los niños no escogen su música, a los niños les ponen la música. Yo sé que a nivel mundial se esta escuchando otro tipo de ritmo, pero se vas en el coche o estás en la casa, pues pon atención a lo que están escuchando”, comenzó a mencionar la exestrella del pop.

Tatiana continuó su discurso señalando que, la elección de la música, para un niño, se trata de un tema delicado, puesto de ello depende que las inocencias de los pequeños se mantenga impoluta o no: “Hazles esa etapa de la infancia, que es la más bonita, un poquito más larga”, señaló la cantante ante las cámaras del programa de espectáculos de TV Azteca. Y es que, la intérprete, no es la única que parece estar en desacuerdo con lo que escuchan los pequeños, ya que, otros artistas han mencionado su descontento con este mismo tema.

Entre las celebridades que se han manifestado en contra del reguetón y de los corridos tumbados se puede mencionar Aleks Syntek, Fher, Maná y hasta a Paquita la del Barrio, quien como propuesta, en una entrevista llegó a solicitar a los progenitores que mejor permitieran que los infantes se acercasen a la música viejita, ya que, ésta estaba llena de valores, a diferencia con lo que se está viendo con los géneros actuales.

Fuentes: Tribuna