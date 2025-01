Valeria Marín se quiere divorciar de Julián Gil tras casarse por este inesperado motivo

Comparta este artículo

Ciudad de México.- A tan solo dos días de casarse, la reconocida presentadora, Valeria Marín, recientemente empleó sus redes sociales para confesar que ya se quiere divorciar del querido y guapo galán de melodramas, Julián Gil, sorprendiendo a sus millones de seguidores al revelar el tan inesperado motivo por el que le pasó por la mente este impactante idea. La presentadora de Televisa mostró a su gran amor.

Para cerrar el año del 2024 como marido y mujer, los dos presentadores de TUDN el pasado 29 de diciembre del año en curso, llegaron al altar en Puerto Rico, en una zona abierta en la que ambos, vestidos de blanco y rodeado por sus familiares, amigos cercanos y otras celebridades, tales como Maripily Rivera. En las fotos y videos compartidos, se puede ver a la pareja muy feliz y jurándose amor eterno.

Después de la inesperada boda, que sorprendió a la mayoría, Valeria festejó el Año Nuevo 2025, compartiendo imágenes de la boda, y destacó que aunque se dice que no existe la perfección, pero que para ella lo más perfecto que le ha pasado ha sido su viaje para llegar al altar con el actor de Hasta El Fin del Mundo y por supuesto el momento en el que se dieron el sí acepto en la hermosa isla con una vista al mar.

Valeria y Julián con Chayanne. Instagram @valmarin_r

Pero, hace unas cuantas horas, la periodista compartió en su cuenta de Instagram que ya se quería divorciar, pero no por peleas o porque no haya amor, sino que es porque conoció a Chayanne, que es el gran amor de millones de latinoamericanas: "2 días después de casada y ya me quiero divorciar…Te amo Chayanne, a ti también @juliangil, peeeeero… mi cara lo dice todo. Las cosas como son. ¡Ya eres mi favorito 2025!". Cabe destacar que esto fue como una broma.

Como era de esperarse, varias celebridades de Televisa y seguidoras de Marín, reaccionaron con risas y comentarios divertidos sobre que no la juzgaban pues de seguro a todas les pasaría exactamente lo mismo que a ella en caso de conocer al reconocido intérprete de temas como Torero: "Juli es lindo pero. POS ¿cómo no?, Chayanne es Chayanne", "Está complicado Valeria, porque aja, Julián es JULIÁN, o sea, piénsalo bien", "Leemos pero no juzgamos" y "Tranquila Valeria que en ese caso seríamos todas, te entendemos".

Fabs apoyan a Valeria. Instagram @valmarin_r

