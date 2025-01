¿Vida nueva? Galilea Montijo se 'va' de 'Hoy'; es vista en otro país con 2 hombres

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Galilea Montijo es una de las celebridades más queridas de Televisa, al grado en el que la tapatía suele ser vista en los principales programas de la empresa de San Ángel, como es el caso de: Netas Divinas, La Casa de los Famosos México y el ya mencionado programa de revista que conduce en compañía de su gran amiga, Andrea Legarreta. Si bien, es normal ver a la estrella de televisión de manera constante en las instalaciones de dicha empresa, la realidad es que en esta ocasión, ella decidió cambiar de aires.

Como es bien sabido, desde hace unos meses, Galilea Montijo ha estado trabajando junto a su novio, Isaac Moreno, con quien se dio una escapada a Asia para una campaña publicitaria de una reconocida empresa. Si bien, muchos esperarían que conductora regresara por una larga temporada a México, la realidad es que la originaria de Guadalajara ya demostró que no es el tipo de persona que suele quedarse en un mismo lugar por mucho tiempo.

Y es que, en poco tiempo, Galilea Montijo viajó de Francia a España, en compañía de su hijo y de su amado Isaac, con quienes celebró la entrada del Año Nuevo. La famosa se dejó ver con un outfit color negro y unos lentes luminosos con los números 2025, de color rosa. Por otro lado, su pareja llevaba puestos unos anteojos similares, solo que de color azul neón: “Feliz 2025, ¡y qué viva España!”, declaró la también actriz en su cuenta oficial de Instagram.

Galilea Montijo celebra Año Nuevo en España

Créditos: Instagram @galileamontijo

En una segunda imagen, se puede apreciar que la pareja no se encontraba sola, ya que, en otra fotografía aparece posando el hijo de Galilea Montijo, Mateo, con quien la famosa ha estado de viaje desde hace algunas semanas. En la imagen se puede apreciar que tanto padre como hijo están disfrutando del momento, lo que llamó a sobremanera la atención de varias celebridades, como el caso de Andrea Legarreta, quien comentó: “¡Todo lo mejor preciosa! Todas las bendiciones que mereces, te amo”.

Galilea Montijo celebra Año Nuevo con su hijo

Créditos: Instagram @galileamontijo

Como era de esperarse, la gente no tardó en reaccionar a la publicación de Galilea, entre ellos pueden resaltar a algunos que indican: “Feliz Año mi Galilea hermosa. Por un 2025 lleno de muchos momentos inolvidables junto a ti”, “¡Qué padre!, pásenla increíble”, “”Qué sigas siendo tan feliz, mi Gali, te quiero”, “Seora, que hermoso los quiero”, “Vivi 5 años en Madrid y vas justo cuando ya no vivo ahí, te amo Gali”, se podía leer en la publicación., hasta el momento, la famosa no ha respondido a ninguno de los mensajes.

Fuentes: Tribuna