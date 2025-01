¿Volverá con Gabriel Soto? Irina Baeva se sincera en 'Hoy' y promete sorpresas para el 2025

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La reconocida actriz de melodramas, Irina Baeva, recientemente brindó una entrevista en exclusiva para el programa Hoy, en la cual se ha sincerado sobre todos los retos que enfrentó en el 2024, por lo que prometió sorpresas mucho más positivas para este nuevo año 2025, declarando que está esperando mejores cosas para esta nueva etapa de su vida, ¿acaso volverá con Gabriel Soto?

Baeva, en el 2024 vivió uno de sus peores momentos tras su repentina separación del actor de Televisa, pero ahora, todo parece indicar que se encuentra en un mejor momento, debido a que señala que se vienen sorpresas para este nuevo año, aunque no quiso decir nada para que no se vaya a cebar los planes: "Mira, como bien dicen 'tú cuéntale a Dios tus planes y se echa a reír', entonces no, ningún plan todavía, la verdad es que he tenido muchísimo trabajo, bendito sea, con muchas bendiciones con muchas cosas, y como que no he tenido tiempo para organizar".

Con respecto a todo el hate que vivió en el 2024 y todo lo pasado por su separación y luego el retomar su amistad con Soto, la actriz de Vino El Amor, declaró que ella aprendió de todo lo bueno y lo malo, por lo que le gusta fluir con la vida y no quedarse estancada en el odio o el pasado y deja que la vida la sorprenda: "Creo que este año ha sido de muchos retos, de muchos aprendizajes y una de las cosas que he aprendido es como ir 'go to the flow', vamos a dejar que la vida fluya, que la vida nos sorprenda".

Pero, no solo hubo malos momentos y no todo fue escándalo o tristeza, pues declara que fue muy bendecida al poder viajar en dos ocasiones a su país natal en Rusia, para ver a su familia y celebrar sus cumpleaños, destacando que eso es lo malo de vivir en México, estar separados de ellos: "Sin duda alguna es el haber estado en Rusia dos veces y haber podido compartir con mi familia, lo que me da muchísima paz, desde que yo llegue a México mi sacrificio más grande es tener tenerlos lejos".

Finalmente, afirma que lo mejor que le pasó el año paso fue el trabajar en Aventurera, pues afirma que pese a todo, es un proyecto que amó y que le retó más en su carrera, por lo que estará eternamente en su corazón con un puesto muy especial para ella, ya que ahí aprendió más que nunca: "En el sentido laboral sí, Aventurera, porque fue un proyecto demasiado hermoso, demasiado especial, que siempre va a estar en mi corazón, además fue, creo, que actoralmente el reto más grande".

Fuente: Tribuna del Yaqui