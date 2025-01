Andrea Legarreta defiende a Galilea Montijo y niega fraude; envía fuerte mensaje a '¿QELM?'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La reconocida presentadora, Andrea Legarreta, acaba de brindar una entrevista a las afueras de Televisa, en la que defendió contundentemente a su colega y amiga, Galilea Montijo, de la reciente publicación que la vincula a la filtración de personajes en ¿Quién es la Máscara?, y con firmeza negó fraude por parte de ella, por lo que le ha enviado un fuerte mensaje a la producción del afamado reality show.

Tras cinco temporadas libres de fuertes escándalos, después de la última emisión del programa, se dijo que Anahí estaba siendo investigada y hasta podría ser demandada por haber obtenido de manera ilegal los nombres de varios de las celebridades que estaban detrás de las botargas. Después de varios días, la exintegrante de RBD logró esclarecer que ella completamente inocente, y terminó su relación laboral con Danna Vázquez, la publirrelacionista que afirman es quien consiguió tal información.

Desgraciadamente para Montijo, el escándalo llegó hasta ella, pues en TVyNovelas afirmaron que la presentadora del programa Hoy también estaba siendo investigada, pues ella fue 'Cacahuate Enchilado'. Ahora, tras solo unas horas de que salió la noticia, Legarreta ante la prensa negó que pueda hacer algo así: "Es una persona que lleva muchos años trabajando en esta empresa, es la que más trabajo ha tenido, en cuanto en un programa y otro, y es una chava que ama la empresa y está agradecida, yo creo que no es así".

Ante esto, recordó que cuando estaba el programa, siempre bromeaban con que Paul Stanley estaba detrás de una botarga y también llegaron a sospechar de Montijo, por lo que le preguntaban, pero ellos solo se reían y bromeaban, pues sabían que todo podría salir, así que mencionó que le consta que la actriz de Mujeres Asesinas siempre cuidó no revelar nada, así que pidió a la producción que dejen de señalar hasta tener pruebas contundentes: "Han sido muy cuidadosos, yo sinceramente yo creo que alguien ahí en la producción, con afán de buscar e investigar quienes pudieron haber filtrado, a lo mejor no es una sino muchos, están señalando, creo que es mejor que estén seguro y tomen acciones".

La actriz de Qué Vivan Los Niños, mencionó que ella sabe muy bien que la presentadora de La Casa de los Famosos México no es capaz de hacer algo así, menos sabiendo que vaya a dañar a la empresa o incluso a Danna, externando que sea como sea, existe un cariño entre ellas y hay mucho agradecimiento: "No creo que Galilea sea una persona que busque dañar a la empresa, al programa, ni tampoco que manifieste su cariño a Danna y su agradecimiento, no creo que esté mal".

Inesperadamente, señaló que cuando su expareja, Erik Rubín, estuvo en el proyecto, que fue antes de su separación, ella tampoco supo, pero él le contó que en todo momento estuvo acompañado de su asistente y también lo cubrían a él porque hay personas que ubican al representante o asistente del artista, recalcando que así son cuidadosos, y más sabiendo que es un programa que genera morbo. Con respecto a que TVyNovelas sacara la noticia, destacó no le sorprende nada, pero no dirá nada, pues es mejor observar y esperar a que sea algo seguro.

Finalmente, externó que la presentadora de Netas Divinas está tranquila y explicará o contará lo que sea cuando considere que sea el momento, así que insiste en que esperen a información con evidencias pues existen muchas fakes news, reconociendo que ella siendo víctima de tantas a veces es cansado: "Todo el tiempo de estar aclarando todo, ya llega un momento en que dices, 'ay ya que flojera estar aclarando todo'".

