¿Christian Nodal, padre? Vidente afirma si habrá divorcio con Ángela Aguilar tras infidelidad

Ciudad de México.- La reconocida vidente, Bis La Medium, recientemente salió a hablar de uno de los escándalos más polémicos del mundo artístico, y es la presunta infidelidad de Christian Nodal. La también tarotista afirmó si es verdad que el cantante del regional mexicano se va a divorciar de Ángela Aguilar por estos rumores de deslealtad, además de señalar si es cierto que será padre con su supuesta amante.

Después de que una influencer que es conocida como Iveth, pero que realmente se llama Sharza Moriel, exhibiera las supuestas pruebas de su relación con Nodal mientras que este se encuentra casado con la intérprete de Gotitas Saladas, la familia salió a desmentir lo dicho con un contundente mensaje: "En tiempos donde la información vuela, es crucial verificar las fuentes y no caer en rumores sin fundamento. Una vez más, nos enfrentamos a mentiras creadas por personas que buscan atención, difundiendo historias falsas sin sustento".

Es por ello que la joven, a través de su cuenta de Instagram lanzó un mensaje directo a Pepe Aguilar, padre de Ángela, afirmando que ella tenía pruebas de todo lo que dijo, incluso mencionó que estaba embarazada, así que lo retó a demandarla para ver quien sí tenía pruebas para ganar: "Señor Pepe Aguilar, usted podría amenazar y denunciar a medio mundo, pero no tiene pruebas sobre cositas. En cambio, yo sí tengo muchas cosas. Si quiere, lleve a la tía abogada, no hay problema".

Es por este motivo que en Despierta América, le solicitaron a su vidente de confianza que hablara sobre el tema, y ella muiy segura negó que fuera realidad que el creador de Adiós Amor le haya sido infiel a Ángela y que vayan a separarse como muchos esperan, incluso dijo que vienen muchos años juntos: "Ahí no hay ningún engaño y por el momento no habrá una separación, no lo esperen porque para nada viene separación, viene más de ellos uno al lado del otro, Nodal no va a engañar a Ángela"

Pero, pese a que la medium está muy segura de lo que dijo, los seguidores de las redes sociales del matutino de Univisión, señalaron que eso era mentira, que le habían pagado los Aguilar, o que simplemente se burlaron de que Nodal dura con cada pareja entre dos y tres años: "Lo que mal empieza, mal termina, ley de vida", "El dura 2 años con cada una", "Jajaja cuánto pago" y "Después de 3 años se dejan".

