Elizabeth Gutiérrez desmiente rumores de romance y critica machismo en la industria

Ciudad de México. - La actriz Elizabeth Gutiérrez, ex pareja de William Levy, decidió hablar por medio de sus redes sociales para aclarar los rumores de que tiene una nueva relación sentimental con un empresario dominicano, quien es dueño de cadenas hoteleras y yates de lujo. Por medio de un revelador mensaje, la actriz, de 45 años, subrayó que se encuentra soltera tras su separación del actor y destacó su enfoque en su carrera profesional y su vida personal.

En su publicación, Gutiérrez lamentó los prejuicios que persisten en la industria del entretenimiento, señalando que muchas veces las mujeres son objeto de especulaciones infundadas:

Qué triste que vivamos en una sociedad tan machista, en donde enseguida inventan que la mujer, solo porque está trabajando y saliendo adelante, la involucran sentimentalmente", expresó.

Además, resaltó su integridad profesional y dejó en claro que sus logros no dependen de relaciones personales: "En mis años de carrera jamás he tenido que recurrir a estar con alguien para tener trabajo. Lo mucho o poco que tengo lo he conseguido honradamente, respetándome y, más importante, respetando a mis hijos".

La relación entre Elizabeth Gutiérrez y William Levy, de 44 años, ha sido una de las más mediáticas en el mundo del espectáculo. Durante más de 20 años, su relación intermitente estuvo marcada por altibajos, incluyendo rumores de infidelidad que frecuentemente captaron la atención pública.

Juntos son padres de Christopher Alexander, de 18 años, y Kailey Alexandra, de 14. A pesar de sus diferencias, Gutiérrez ha buscado mantener una vida independiente, enfocándose en su carrera actoral y su familia.

Elizabeth Gutiérrez comenzó su trayectoria en telenovelas como El rostro de Analía y El fantasma de Elena, consolidándose como una actriz versátil y talentosa. Por su parte, William Levy ha protagonizado éxitos como Cuidado con el ángel y Sortilegio, además de incursionar en Hollywood.

En su mensaje, Gutiérrez reafirmó su compromiso con su vida profesional y personal:

Sigo soltera, trabajando, enfocada en ser mejor madre, mujer y profesional. Ojalá con esto se aclare cualquier duda que tengan sobre mí", concluyó.

Elizabeth Gutiérrez ha demostrado que, frente a las especulaciones y desafíos personales, su prioridad es mantenerse fiel a sus valores y continuar avanzando en su carrera. Este mensaje contundente marca un nuevo capítulo en su vida, destacando su fortaleza y determinación para enfrentar los prejuicios y seguir adelante.

Fuente: Tribuna