Flor Rubio hunde a Gabriel Soto tras declaraciones de Cecilia Galliano de su vínculo tóxico

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Gabriel Soto es uno de los galanes de telenovela más cotizados Televisa, al grado de haber protagonizado decenas de producciones de la empresa de San Ángel, entre las que se pueden mencionar Te acuerdas de mí, Caer en la tentación, Mi camino es amarte, Yo no creo en los hombres y Soltero con hijas, solo por mencionar algunas. Sin embargo, más allá de esta exitosa carrera, donde suele interpretar al hombre perfecto, el actor ha sido señalado por solo usar a las mujeres.

Como algunos recordarán, hace unos años, Soto mantenía una relación amorosa con Geraldine Bazán, actriz con la que se casó y trajo al mundo a sus dos hijas: Elissa Marie y Alexa, pero las cosas no terminaron del todo bien en la relación, luego de que el famoso participó en el melodrama Vino el amor, donde conoció a Irina Baeva, actriz rusa que fue señalada como la tercera en discordia en la relación entre las estrellas.

Flor Rubio hunde a Gabriel Soto

Créditos: Internet

A partir de entonces, Gabriel Soto mantuvo una relación con la histrionista europea, con quien duro cuatro años comprometido; sin embargo, dicha boda jamás llegó a concretarse, entre asuntos del Covid-19 y otras situaciones, que les impidieron a ambos comenzar su vida de casados. El año pasado, el histrión terminó con la relación que tenía con la rubia, en medio de una serie de polémicas que apuntarían que la historia volvió a repetirse.

Y es que, se decía que Soto habría comenzado una relación con la conductora argentina Cecilia Galliano con quien compartió un proyecto recientemente. Por su parte, la exesposa de Sebastián Rulli siempre enfatizó que solo eran amigos, pero hace poco insinuó que mantuvo un vinculo un poco más profundo con Gabriel, el cual terminó por volverse tóxico. Es bajo este contexto que la conductora de Venga la Alegría, Flor Rubio, despotricó en contra del famoso.

Flor declaró durante la transmisión del programa que la celebridad siempre relataba las cosas de tal manera que él quedaba bien: “Él siempre sale bien librado. Yo creo que les dice: ‘Tú no digas nada, pronto vamos a estar juntos’, o ve tú a saber cómo les dora la píldora y después las abandona. Lo que me duele es que lastima a mujeres y esto no está bien”, declaró la famosa a través de una transmisión en sus redes sociales. Hasta el momento, Gabriel Soto, no ha hecho comentarios al respecto.

Fuentes: Tribuna