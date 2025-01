Golpe a 'Ranma ½': Los remakes resultarían un fracaso en Japón; fans se quejan por esto

Comparta este artículo

Tokio, Japón.- La animación es una de las formas preferidas de entretenimiento en la actualidad, sin embargo, los excelentes trabajos que hoy en día tenemos como es el caso de Frieren o Kimetsu No Yaiba, no siempre estuvieron ahí, de hecho, para que ellos pudieran brillar, pasaron varias décadas de perfeccionamiento en la industria hasta convertirlo en un modo de arte. Por ello mismo, varios animes de antaño, aunque fueron muy exitosos en su momento, en la actualidad no lucen tan bien.

Un ejemplo de ello podría ser Inuyasha, Candy-Candy, Los Caballeros del Zodiaco o las primeras sagas de One Piece y Dragon Ball. Debido a ello, algunas casas productoras se han empeñado en relanzar algunos títulos antiguos para poder disfrutar de ellos con la calidad de las animaciones de la actualidad y aunque en primera instancia esto podría parecer una buena idea, la realidad es que esto a los fans no termina de agradarles.

Fracasan los remakes de anime

Un ejemplo de ello es el visto con el remake de Netflix de Ranma ½, serie que se estrenó apenas unos meses atrás y terminó de agradarle demasiado a la gente, ya sea por los cambios en el estilo de animación, la modificación de las voces, entre otras cosas. Dicha situación quedó exhibida en el foro Girls Channel, donde alguien abrió la pregunta: “Opiniones encontradas sobre los remakes de anime”; fue entonces que se destapo la cloaca y muchas personas comenzaron a hablar.

Entre las diversas opiniones, se puede mencionar una que indica: “Aunque me alegra que casi todo el elenco original regrese, el estilo viual me parece fuera de lugar, lo que me deja con sentimientos encontrados”. Y es que, los propios diseños, aunque fieles a los del manga tuvieron que modificarse dado a que el equipo creativo ya no es el mismo que hace 30 años; sin embargo, la obra de Rumiko Takahashi no es la única que ha pasado por este fenómeno.

Remakes de anime fracasan en la actualidad

Otras producciones que tuvieron un remake recientemente fueron Karakuri Circus o Dragon Quest: Dai no Daibouken o Samurai X, mismo que si bien no tuvo críticas con respecto al nuevo trabajo de la casa productora, sí fue cancelado por algunas polémicas de su autor, Nobuhiro Watsuki. En el caso específico de Daibouke, hubo quienes comentaron que aunque la animación fue buena, las voces de los actores de doblaje no fue la mejor: “La animación era impecable, pero algunos de los actores de voz principales no estuvieron al a altura y la música, incluyendo las canciones de apertura y cierre, fue decepcionante”.

Fuentes: Tribuna