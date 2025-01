Issabela Camil dispuesta a exhibir a Luis Miguel: La actriz escribiría libro de su romance

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La reconocida actriz de melodramas, Issabela Camil, recientemente ha sorprendido a más de uno, al confesar que está dispuesta a exhibir a Luis Miguel, pues en una reciente entrevista para TV Azteca y otros medios de comunicación, declaró que no se niega a sacar varios secretos y podría escribir un libro de su romance, en el que promete que en caso de sacar hasta el más mínimo detalle de lo que vivieron.

La relación sentimental que existió entre la hermana de Jaime Camil y el denominado 'Sol de México', ha capturado la imaginación del público durante décadas, sobre todo después de que su historia fuera explorada en la popular serie biográfica del cantante nacionalizado mexicano. Luego de que el vínculo entre ambos ha sido catalogado como "el gran amor en la vida de Luis Miguel", Issabela no descarta plasmar en un texto lo que fue su romance con el cantante y desvelar varios detalles de lo que fue su idilio con él.

En una entrevista para Venga la Alegría, la actriz declaró que su prioridad jamás ha sido hablar o brindar detalles de lo bueno o lo malo junto al intérprete de La Incondicional, y menos con todo lo que ya se ha hecho público en medios de comunicación y la serie de él: "Es un tema que lo he platicado muchas veces, creo que es una parte de mi vida que no la quiero compartir, simplemente es sencillo, es mi tema, son mis cosas, mis vivencias, y es una historia que hoy por hoy no la voy a compartir más de lo que ya ha salido"

Issabela y Luis Miguel en los 90's. Internet

No obstante, inmediatamente recalcó que no se cierra a la posibilidad de un día sí hacer un libro o algo para hablar al respecto: "Algún día quizá haga algo, o sienta que quiero, siempre una de las cosas que he querido hacer en mi vida es un libro, y por ahí pueden salir más cosas". Debido a que muchos consideran que Luis Miguel se guardó algunos secretos de su vida personal en el proyecto antes mencionado, Luis Miguel, La Serie, por su parte, Issabela promete hacer todo lo contrario.

Yo soy muy, no sé, tengo una manera de contar mis cosas, y siempre he sido muy verdadera, y eso es la cosa, que yo no puedo abrir un tema y dejarlo ahí, o sea, no es tan fácil, ustedes tienen un micrófono y dicen: 'pero yo quiero saber tal cosa', esa cosa viene con una cadena gigante, de mil otras cosas", declaró al respecto.

Por último, la esposa de Sergio Mayer aclaró que no ha sido un sentimiento de dolor o arrepentimiento, lo que le ha prohibido hablar de su noviazgo con Luis Miguel: "Para nada, son temas que me han, y relaciones, todo lo que me ha pasado en mi vida me ha enriquecido enormemente, aprendí muchas cosas, no, no, nunca me voy a arrepentir, jamás". Issabela Camil es una actriz mexicana muy famosa en su país, principalmente por haber trabajado en varias telenovelas.

Además de su profesión, también se le conoce por ser la esposa de Sergio Mayer, con quien comparte la pasión por la actuación. Luis Miguel e Issabela se conocieron cuando eran niños, gracias a la cercana amistad entre el cantante y el padre de Camil, Jaime Camil Garza. Durante la década de los 90, su relación se hizo pública y pronto se convirtió en una de las historias de amor más comentadas del momento.

Sin embargo, a pesar de la apariencia de una relación sólida y duradera, la realidad fue diferente, pues tras casi siete años de noviazgo, los famosos decidieron terminar su romance, por lo que las razones de su ruptura han sido objeto de especulación desde entonces.

Fuente: Tribuna del Yaqui