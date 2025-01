Kimberly ‘La Más Preciosa’ y Óscar Barajas ahora sí se separan por infidelidad de ella

Ciudad de México. - La influencer Kimberly ‘La Más Preciosa’ y su esposo, Óscar Barajas, se han visto envueltos en un nuevo escándalo, luego de que Barajas compartiera un video en redes sociales en el que, entre lágrimas, aseguró haber descubierto una supuesta infidelidad por parte de su pareja.

Hay que señalar que el video rápidamente se viralizó en plataformas como TikTok, generando un aluvión de comentarios y reacciones. Sin embargo, mientras algunos usuarios criticaron a Kimberly, la mayoría celebró lo que consideran una oportunidad para que la influencer avance en su carrera y su vida personal.

En el clip, Barajas afirmó haber encontrado audios y mensajes comprometedores en el teléfono de Kimberly. Visiblemente afectado, declaró que su relación había llegado a su fin.

Me enojé, lloré y ni modo, amigos, no pasa nada. La vida sigue. Muchos van a decir: ‘otra vez’, pero realmente esto es definitivo, ya no hay vuelta de hoja. Realmente conozcan a las personas, no crean que sólo por ver los videos… las personas son culers”*, expresó Barajas.