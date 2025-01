¿La corrieron? Galilea Montijo deja 'Hoy' y hace importante anuncio tras problemas en Televisa

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La famosa conductora Galilea Montijo se apoderó de la atención de todos los televidentes debido a que este lunes 20 de enero se ausentó del programa Hoy luego de que se filtrara que Televisa había iniciado una investigación en su contra por todo lo que se suscitó tras al reciente temporada de ¿Quién es la máscara? donde ella fue participante y ganó el segundo lugar en la versión México, y el primer puesto en Estados Unidos.

Como se recordará, Anahí y la publirrelacionista Danna Vázquez fueron señaladas por haber sido enteradas de qué famosos participarían en el reality, lo que por ende favoreció a la exintegrante de RBD. Aunque el tema con Anahí se arregló, luego se dijo que Montijo también estaría involucrada debido a que Danna es su RP desde hace años, por lo que también la involucraría en el fraude.

En medio de toda esta controversia, este lunes 20 de enero 'La Gali' no se presentó a trabajar en el programa Hoy, lo cual provocó fuertes rumores sobre un posible despido. Y es que horas antes se manejó la versión de que los ejecutivos analizaban retirarle su contrato de exclusividad. Quienes aparecieron a cuadro esta mañana en Hoy fueron Raúl 'El Negro' Araiza, Andrea Escalona, Tania Rincón, Paul Stanley, Andrea Legarreta y Martha Figueroa.

Galilea Montijo se ausentó de 'Hoy'

¿Corrieron a Galilea de Televisa?

No, la conductora de 51 años sigue formando parte de las filas de San Ángel y hace algunos momentos hizo un importante anuncio a sus fans. Resulta que Montijo utilizó las redes sociales para emitir un comunicado en el que informa que a partir de este momento Danna Vázquez ya no manejará su carrera: "Derivado de diversa información de la que he sido enterada reecientemente, les informo que siempre me he conducido con cariño, lealtad y respeto hacia mi casa Televisa Univision y así lo seguiré haciendo".

He pedido a mi equipo y personal cercano que tomen todas las medidas necesarias para contribuir a que se aclare esta situación y por ello, de común acuerdo con Danna Vázquez, he convenido dar por terminada nuestra relación profesional", añadió.

La también conductora de La Casa de los Famosos México aprovechó el texto para enviar un mensaje a sus fans, afirmando que ha construido su carrera de forma honrada: "Agradezco a todos mis seguidores su apoyo y muestras de cariño. Mi carrera artística ha sido contruida con base en el esfuerzo y trabajo comprometido, un compromiso que seguiré manteniendo y honrando", finalizó Galilea en su comunicado.

Danna Vázquez ya no representará a Galilea Montijo

