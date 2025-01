"La voy a mad...": Olivia Collins tunde a Ofelia Cano por traicionar a Dulce y así le responde

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Olivia Collins se sumó a la larga lista de artistas que han criticado a Ofelia Cano por haber filtrado unos audios donde expone la supuesta mala relación entre la fallecida cantante, Dulce, con su única hija Romina Mircoli. La actriz y cantante aseguró que no se quería topar frente a frente con Ofelia, pues era tal su enojo que podría llegar a los golpes con ella.

Frente a varios reporteros como del programa Venga la Alegría, la gran amiga de Maribel Guardia se mostró decepcionada por el actuar de Cano: "Estoy muy enojada, muy desilusionada de Ofelia Cano. Me parece tan ruin, tan traidora… En primera que haya guardado los audios tan personales". Y defendiendo a Dulce, Olivia expuso: "¿Qué derecho tiene de meterse en la vida de una mujer que era tan auténtica, tan linda? Digo, (Dulce) nunca hizo polémicas de nada".

Posteriormente, la exparticipante del reality Las Estrellas Bailan en Hoy mostró que su enojo es tal, que podría llegar a los golpes con Ofelia: "¿Por qué? Con qué objeto, que ruin, que basura, no lo puedo soportar, si un día me la encuentro la voy a madr... e enoja que sigan hablando de Dulce y no la dejen en paz, todos tenemos problemas familiares, todos, por qué hablar cuando una persona ya no se puede defender", declaró.

Después de que Collins la tachara de traicionera, Ofelia no se quedó callada y en entrevista para el programa Todo para la mujer, así le respondió: "Ni en cuenta, ni me interesa, lo único que me dijeron que decía que si me veía me iba a golpear, no soy una persona maleducada, ni de extracto corriente, nunca sería capaz de corresponder a agresividad, sobre todo Olivia Collins, que la verdad, pues mi trato con ella es tan mínimo, hago caso omiso a sus declaraciones”.

Asimismo, la artista mexicana de 65 años señaló a Olivia por agarrarse de una polémica para ser nombrada en los medios de comunicación, sobre todo porque asegura que nunca tuvo una relación cercana con la intérprete de Tu muñeca. "Si estas mujeres no saben qué hacer con su vida, ahora resulta que la mía ya la tienen resuelta, lo único que puedo decirte es que no entiendo sus declaraciones, porque amiga de Dulce no era, y menos conocer a Romina, o sea, cuando tú hables, habla con razón".

Cano además aseguró que no tiene humor para enfrascarse en un pleito con la guapa actriz: "Que Dios la bendiga, está bien, que disfrute los 5 minutos de éxito que tiene con esta declaración tan tonta y tan inmadura de su parte... que se ponga a trabajar, que sí necesita. De donde conoce a Dulce es a partir del reality que hicieron juntas, y si ella cree que dulce era su amiga, pues no, era su conocida, era su compañera de trabajo. Para lograr haber sido amiga de Dulce tenían que pasar muchas cosas", añadió.

Finalmente, y pese a toda la polémica que ha tenido que enfrentar la hija de Dulce por los audios que fueron sacados a la luz, Ofelia afirmó que le guarda un gran cariño a la cantante. "Yo tenía 30 años, más de 30 años de ser amiga de Dulce, increíblemente que ahora sí, decían que nos colgamos del nombre de Dulce, lo niego rotundamente, es un hecho que es negativo porque mi cariño a Dulce seguirá para siempre, y por siempre".

Fuente: Tribuna