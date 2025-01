Lidia Ávila se deslinda de polémica de Mariana Ochoa y reafirma su lealtad total con OV7

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La reconocida cantante y actriz, Lidia Ávila, en una reciente entrevista con Venga la Alegría, ha dejado en claro que ella no se mete en problemas ajenos, por lo que se deslinda de la polémica que tiene su excolega, la bailarina y cantante, Mariana Ochoa, en torno a la separación de OV7, que aparentemente fue en los peores términos, afirmando que su lealtad está con la banda.

Desde hace años se decía que la famosa banda, creadora de éxitos como Shabadabada o Enloquéceme, estaban teniendo problemas entre ellos, y aunque al inicio todos desmentían esto, hace poco, se informó que todos habían tomado caminos separados. Tras esto, Mariana en una entrevista, meses después de la separación, dio una entrevista en la que rompió en llanto y afirmó que era por el coraje y la impotencia que sentía por todo lo que había sucedido entre todos.

Érika Zaba, se mostró molesta poco después por lo dicho por Ochoa, así que externó: "Ya se acabó el grupo hace un año, yo creo que lo que debemos de hacer nosotros es respetar el nombre de OV7 y solo hablar bien de los recuerdos, no hablar mentiras", a lo que Mariana culpó a los medios de crear estas fricciones con comentarios y preguntas que están hechas para sacar polémica: "Vi que la entrevista que le hicieron, porque ella fue el jueves a ver a Kalimba, y yo fui el viernes, no sé que le habrán preguntado, la prensa también de repente mete listón, para agarrar cordón".

Ahora, llegó el turno de Lidia de hablar al respecto, señalando que ella ama y adora a cada uno de sus excolegas, desde Ari Borovoy hasta la misma Mariana, señalando que ella solo se hará responsable de lo que ella dice, no de lo que dicen los demás: "Yo lo único que te puedo decir es que yo hablo por mí, hablo de lo que yo he declarado, de lo que yo digo, mis compañeros los amo y los adoro, siempre lo he dicho, pero yo me responsabilizo por mí, yo a Mariana la amo y la adoro, pero ahora sí que cada quien"

Con respecto a lo que opinaba de la banda, esta se dijo muy orgullosa de haber formado parte de esta junto a todos, y para ella es normal que le pregunten y siempre va a responder porque sabe que toda su vida OV7 será parte de ella, y si ella se fue es porque tenía el corazón roto por todas sus perdidas y la enfermedad de su padre: "Al menos mi forma de ver las cosas, OV7 es mi apellido, y siempre lo voy a llevar tatuado en la piel, y es inevitable que me pregunten acerca del grupo, yo como se los decía, yo sí necesitaba tomarme este tiempo, este añito sabático, de pensar y de analizar muchas cosas".

Negó que tenga una amistad o una enemistad con Ochoa, Ari o cualquiera, destacando que más bien no hay mucho que hablar o decir de ellos, pues no les habla a ninguno por el momento, a excepto de 'El Chivo', pero más que nada por otros proyectos: "Chateo mucho es con 'El chivo', aunque no vive aquí, porque aparte tenemos un proyecto en común, nada que ver con la música. No es que estemos peleados, o sea, yo creo que hay cosas u que uno tiene que sanar en lo individual, y ya cuando se den las cosas, pues de encontrarnos, de reunirnos, o sea, yo estoy abierta

Ahora es muy pronto, ¿no?, es muy pronto, fueron muchos años, casi 35 años de estar juntos, la verdad los últimos años fueron muy intensos. Por el momento no, como te decía, es muy sano darnos nuestro espacio, no pasa nada si de repente alguien quiere hacer un dueto, un trío, no pasa absolutamente nada, se vale", concluyó.

Fuente: Tribuna del Yaqui