Luto en Telemundo: Thalí García sufre terrible muerte al ser operada para extirpar su cáncer

Ciudad de México.- Desgraciadamente, al pasar por uno de los momentos más desgarradores de su vida, y era operada para extirpar su cáncer, la reconocida actriz de origen sonorense, Thalí García, también tuvo que enfrentarse a explicarle a su hija que crecería sin su padre, pues sufrió la terrible muerte de su exesposo, el empresario Gabriel Romero, vistiendo de luto a Telemundo y estremeciendo a millones con la verdad.

García en noviembre fue diagnosticada con un melanoma, que es el nombre que se le da a su tipo de cáncer de piel, y días después fue sometida a cirugía para que le fuera retirado el tumor del área en que se encontraba el pasado 21 de noviembre del 2024. Sin embargo, mientras que estaba en el quirófano uno de los seres más importantes en su vida desaparecía y tristemente cuando lo encontraron, estaba sin vida. Lo despidió el 8 de diciembre con este mensaje: "Eres, fuiste y siempre serás la mitad de mi corazón. ¡Vuela alto mi chapito! Tus hijos, tu compadre y yo te honraremos el resto de nuestras vidas".

En ese momento, la actriz de El Señor de los Cielos se limitó a externar su profundo dolor, y el de su pequeña hija en común, Natalia Romero García. Pero ahora, tras casi dos meses de su deceso, Thalí en una entrevista decidió hablar del tema, confesando que Gabriel fue secuestrado, que ellos se mensajearon por última vez el 20 de noviembre y de la nada dejó de responder, así que actualmente hay una carpeta de investigación.

Yo regresé a México el 16 de noviembre. Se quedó con nosotros todos esos días... La verdad pasamos unas noches súper lindas. Fueron unos últimos días con él muy especiales y el 20 tuvo que salir a trabajar y el 20 dejó de contestar el teléfono. El último mensaje que me mandó fue para mi cirugía: 'Chaparra, a qué hora te intervienen para estar ahí, para verte'. Le dije, 'a las 4 de la tarde'. (Contestó) 'Ok, ok'. Fue el último mensaje que tengo y el 21 sí fue extraño regresar de la clínica y no verlo porque él siempre estaba en los momentos importantes", explicó.

En el programa ¡Vaya, Vaya!, García externó que el no saber de él fue una completa pesadilla, y solo pedía encontrarlo, por lo que cuando finalmente el 7 de diciembre del 2024 dieron con él, sintió alivió de que podrían saber que le pasó, pero también fue desgarrador ya que fue en unas condiciones que ella jamás querría hacerlo. Se negó a dar detalles y asegura que aún no saben que fue lo que pasó: "No tenemos todas las respuestas aún, creo que por eso no te daría una declaración oficial, pero te puedo decir que lo secuestraron. Es lo que sabemos. Gabriel era un empresario muy exitoso".

La exhabitante de La Casa de los Famosos, declaró que le ha afectado demasiado su partida, ya que aunque no estaban casados eran grandes amigos, y sobre todo, seguían siendo padres unidos que criaban a su hija en conjunto y le pesa el saber que él ya no estará con la nena: "Nunca me imaginé que iba a tener que vivir el resto de la vida sin él, que mi hija no iba a tener a sus dos papás, esa es la parte más dura de entender. Hay muchas dudas todavía. Hay mucho dolor. Estoy trabajando en la aceptación".

Finalmente, señaló que hoy en día se encuentra más en contacto con Dios y agradece el que se los haya devuelto, pues aunque afirma que preferiría que estuviera vida, el poder darle una sepultura digna con el adiós que se merecía y saber dónde está, es un alivio a esa incertidumbre de no saber: "Dios me brindó lo que yo le pedía en mis súplicas que era: ‘Por favor que aparezca, por favor, que podamos despedirlo, por favor que sepamos dónde está’, porque yo creo que si no lo hubiéramos encontrado, mi vida se hubiera tratado de eso".

Y aunque obviamente no fue lo que hubiéramos querido, la esperanza es lo último que muere y digamos que respeto la voluntad de Dios y sé que Gabriel está con Él. Está descansando, que también se ha dado cuenta de cuánto lo amamos y de todo el amor que sembró aquí en la Tierra", concluyó.

