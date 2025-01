Mayela Laguna reaparece en 'VLA' tras brutal golpiza y hace fuertes confesiones en vivo

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La reconocida exnuera de Silvia Pinal, Mayela Laguna, recientemente se encuentra dando de que hablar por la brutal golpiza que recibió en las calles de Acapulco, Guerrero frente a su hijo de solo cinco años de edad. Para acabar con dimes y diretes, reapareció en Venga la Alegría para aclarar lo que pasó y en vivo del matutino ha hecho fuertes confesiones sobre la situación que actualmente vive.

El pasado domingo 19 de enero, el reportero Max Lumbia, a través de su canal en YouTube informó que Mayela fue golpeada frente a su hijo, Apolo Guzmán Laguna: "El niño empezó a gritar, empezó de alguna manera a pedir auxilio para ayudar a su madre con apenas cinco años, esta malnacida que lo golpeó, no solamente la golpeaba sino también le decía al niño una palabra que empieza con ‘B’ y termina con ‘O’ (bastardo)". En ese momento, la mujer señaló sus lesiones y que pensaba demandar.

Ahora, este lunes 20 de enero, la ex de Luis Enrique Guzmán apareció en el matutino de TV Azteca, al compartir la llamada que tuvieron, en la que ella confirma que ambas se hicieron de palabras, porque la señora insultó a su hijo, aclarando que fue ella la primera en comenzar todo e irse en su contra: "Yo me enojé, se me echó encima y me dijo groserías a mi, me rompió el dedo gordo, me dejó una costilla mal, un diente flojo también y moretones, pero es lo que pasa".

Oficialmente, Mayela aseguró al programa conducido por Flor Rubio y Ricardo Casares, que ya interpuso la demanda legal correspondiente, pero al no haber sido en el momento exacto, van a realizarse a modo de citatorio, por lo que debe de regresar a Acapulco y esperar que la agresora se presente ante las autoridades: "Voy a denunciar obviamente, pero se necesita que como no fu en fragancia, ahí me dijeron donde vive la señora, pero como no fue en fragancia se le dio un citatorio, tengo que regresar a Acapulco, si no se presenta después de tres llamados, van a encerrarla".

Finalmente, aseguró que ella ya no desea dar más entrevistas y quiere vivir alejada de todo escándalo y enfocarse tanto en su negocio como en su hijo, por lo que recalcó que ambos están bien y hace todo lo que puede para que el menor disfrute de cada etapa de su infancia: "Estamos bien y en una semana inauguro mi negocio y espero que la gente no arme un ataque, es lo único que deseo. Estoy bien, estamos bien y los dos días más que me quedé en Acapulco hice que lo disfrutara al máximo".

Fuente: Tribuna del Yaqui