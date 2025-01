"No me he encontrado a una sola persona que la película no le ha gustado": Karla Sofía Gascón

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Hace unas semanas estalló la bomba de Emilia Pérez, una película no le agradó al 100 por ciento a los mexicanos debido a que intentó tocar temas sensibles como es el caso de la desaparición forzada y el narcotráfico; sin embargo, para muchas personas, este tema fue abordado desde una perspectiva un tanto despectiva y bastante superficial, al grado de casi faltarle al respecto a las víctimas.

Si bien, la gente en las redes sociales no ha tenido miedo en señalar a Emilia Pérez como una burla, con malas canciones (dado a que es un musical) y fallas en la actuación de los artistas implicados, la realidad es que las personas que trabajaron en la cinta continúan defendiéndola. Un caso ejemplar de ello es el de la propia Karla Emilia Gascón, quien hizo sorprendentes declaraciones a través de una entrevista que brindó a Yordi Rosado en días recientes.

Karla Sofía Gascón asegura que 'Emilia Pérez' es del gusto del público

Según lo declarado por la actriz, la cinta es exitosa en varias partes del mundo y aunque sí ha recibido críticas, la realidad se vería reflejada en los premios que ésta ha recibido: “Yo obviamente he hecho un trabajo que creo que es maravilloso. Creo que hemos hecho una película impresionante, a los ojos de todo el mundo, están las nominaciones, los premios, las ovaciones en todo el mundo. Y habrá otras personas que… ‘no eres monedita de oro para gustarle a todo el mundo’. Hay mucha gente que se agarra a ese tipo de circunstancias porque le gusta el rollo del hate”, señaló la histrionista.

Por otro lado, Gascón señaló que, hasta el momento, no ha conocido a nadie que le haga críticas negativas de la película, ni siquiera a los mismos mexicanos: “Yo no me he encontrado todavía a una persona. Llevo 9 meses trabajando en la promoción de esta película y todavía no me he encontrado a una sola persona y menos de México que a mí me diga que la película no le ha gustado, ni mi actuación”, declaró segura de sí misma.

Finalmente, la estrella de cine señaló que, ni siquiera Eugenio Derbez, quien se mostró como uno de los críticos más fervientes de la cinta el pasado mes de diciembre, le hizo algún comentario negativo a la histrionista: “A mí Eugenio, cuando terminamos la proyección en Nueva York, lo primero que hizo fue darme un abrazo y decirme: ‘Madre mía, que trabajo tan maravilloso haz hecho (…) Yo lo quiero muchísimo, es una persona que para mí merece todo el respeto del mundo”, aseguró.

Fuentes: Tribuna