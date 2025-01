Ricardo Peralta estrena documental: Expone mensaje de Karime Pindter y le llueven críticas

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El tan polémico influencer, Ricardo Peralta, hace un par de horas ha comenzado a ser tendencia en redes sociales, debido a que estrenó su documental, en el que habló sobre su tan escandaloso paso dentro de La Casa de los Famosos México. En lo que se dice fue un intento para lavar su imagen, expuso mensaje que le envió Karime Pindter en medio de todo el hate, y en vez de empatizar, volvió a lloverle duras críticas.

Bajo el título, Esta Historia Ya Se Contó, Peralta ya subió varios capítulos sobre los momentos claves dentro del reality show de Televisa para abordar ciertos temas, usando frases que dijo dentro, como "¿Estás orgullosa de lo que hiciste?" y "Sin llorar, muñeca hermosa", como títulos, dando un mensaje sobre lo que ha logrado entender emocionalmente todo esto y contar su lado de lo que sucedió y cómo lo percibió él en ese momento.

Como era de esperarse, no pudo faltar en su retroinspección, la ocasión en la que fue abucheado en la alfombra amarilla de Wicked, destacando que para él, ver como todos le gritaban y pedían que se fuera del lugar, fue cuando él ya hizo click con las emociones del público y entendió mucho sobre sus sentimientos: "Creo que el abucheo fue muy necesario para que yo conectara, no estaba encontrando la forma de conectar lo que sucedió con el nivel emocional, con el sentimiento de la audiencia. Definitivamente me equivoqué en todo en La Casa de los Famosos México".

Al hablar sobre ese impactante momento, reveló que la exparticipante de Acapulco Shore le escribió para mostrarle su apoyo y dejar en claro que le ha perdonado todo lo malo que se vivió dentro: "Oye te mando un abrazo, de mi lado, el juego ya quedó en la casa y espero que todo pase pronto, con mucho cariño bebé, ánimo. Siempre uno puede volver a empezar, te mando un abrazo". Con esto, Ricardo aseguró que no quería exponer a la influencer o quedar bien, sino demostrar, como es que alguien afectado directamente tiene esa nobleza de perdonar y reflexionar desde el amor.

Desgraciadamente para Peralta, lejos de que esto le ayudara a empatizar, ocasionó que en X, antes Twitter, se volviera tendencia, para destacar que solo quería lavar su imagen y ni siquiera lo estaba haciendo de manera original, recibiendo muy duras críticas por esto: "Nadie lo obligó a ser una liosa con complejo de 'Regina George' y a decir tanta estupidez con temas tan delicados. Justificar eso es totalmente invalido", "La realidad bien alterada tiene" y "Y de pilón con una frase que ni es de él... (O sea la dijo Arath de la Torre), la frase con la que nombró su documental".

Fuente: Tribuna del Yaqui