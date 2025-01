"Sentí gran química": Imanol Landeta aclara su romance con Sandra Itzel; la besó en vivo

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El reconocido actor de melodramas, Imanol Landeta, recientemente ha decidido terminar con los rumores y finalmente aclara todo de su romance con la querida actriz y cantante, Sandra Itzel, a un mes de haber dejado en shock a millones al besarla en vivo de Hoy, afirmando que es una mujer maravillosa a la que admira mucho, recalcando que desde el primer momento que la vio "sentí mucha química".

Sin duda alguna, el 2024 trajo nuevos amoríos entre celebridades, que causaron gran revuelo, como el de Imanol con la intérprete de Gato, pues después de que estos protagonizaran un muy romántico beso al final de su última coreografía en la pista de baile en Las Estrellas Bailan en Hoy, generó que miles en redes sociales se tomaran como real el SandImanol, aumentando las especulaciones, que ya los seguían desde hace semanas, sobre un posible noviazgo entre ambos.

Tristemente para los fieles seguidores del actor de Papás Por Conveniencia y Sandra que sí los veían juntos, hace una semana que se hizo oficial el hecho de que no son una pareja y no están enamorados, pues la cantante declaró a Sale el Sol que solamente son grandes amigos: "El primer momento que nos conocimos hicimos un clic mágico, una química maravillosa, y la gente por esa razón que vio en la pista, pues empezó a decir de 'ay, nos gusta su química, nos gusta la pareja', pero somos pareja de baile, somos muy, muy buenos amigos".

Ahora, este lunes 20 de enero, Imanol en el mismo matutino de Imagen TV, reafirmó que no hay nada con Itzel, señalando que aunque es "hermosa, maravillosa, talentosa" y resaltó todo lo que hace, solamente tiene una padrísima amistad, pues hubo química desde el primer momento, pero no como una pareja sentimental, sino como algo que nació del baile, recalcando que solo "interpretamos lo que estábamos bailando. Hemos hecho magia juntos y pues nada".

Finalmente, el hijo de Manuel Landeta, afirmó que el público idealizó una pareja, y se generó una percepción porque hay una química innegable y se cae en una trampa y dejas de ver muchas cosas, pero él ahora entiende que por ahora no es momento de nada más que estar con su hija: "Termina el programa, nos vamos las vacaciones y a mi me queda claro que mi prioridad es mi hija, y mi hija no vive aquí, y además ella sigue construyendo su vida y yo la mía. Lo más bonito de este proyecto es esta bonita amistad y la empatía que tenemos, pero hasta ahí".

Fuente: Tribuna del Yaqui