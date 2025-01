Actriz de Televisa sufre dolorosa muerte y llena de luto al programa 'Hoy'; estremece con noticia

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una reconocida primera actriz de Televisa reapareció en el programa Hoy vestida de luto luego de que semanas atrás se enfrentara a una dolorosa muerte y abandonara los foros de grabación. Se trata de la talentosa y famosa Sylvia Pasquel, quien a finales del mes de noviembre sufrió el duro fallecimiento de su madre, la gran Silvia Pinal, tras haber estado hospitalizada durante varios días.

Este lunes 20 de enero, la también cantante ofreció una entrevista exclusiva al programa Hoy, donde hizo frente a las especulaciones sobre la actual relación que mantiene con sus hermanos Alejandra Guzmán y Luis Enrique Guzmán, luego de que trascendiera que habían terminado distanciados tras la lectura del testamento de su madre a mediados del pasado mes de diciembre. 'La Pasquel' aclaró que el vínculo con sus consanguíneos continúa estable.

Estamos tranquilos, estamos unidos, aunque no les guste, aunque no lo quieran, aunque no lo crean, ya nos vale, ya la verdad, lo que digan y lo que opinen nos tiene sin cuidado, lo importante es que nosotros estamos bien, y estamos unidos y tranquilos", afirmó.

Asimismo, Sylvia habló de cómo fue regresar a trabajar grabando el melodrama Juegos de amor y poder luego de sufrir la muerte de su madre: "Fíjate que justamente ya habíamos empezado en octubre a grabar la telenovela, la verdad todos me recibieron con muchísimo cariño, me dieron un abrazo, todos se acercaron y me abrazaron como sándwich y, pues se los agradezco porque siempre en esos momentos recibir cariño es algo muy gratificante, que te ayuda a superar todas esas cosas".

Afortunadamente tengo un equipo muy padre que me quiere mucho", añadió.

Sobre cómo se encuentra su hermana Alejandra, debido a que no pasaron las fiestas decembrinas juntas, Sylvia aclaró: "Está ahorita en Huatulco, bueno, ella se fue desde antes de la Navidad, ella decidió mejor irse a Huatulco, yo me fui con mis nietas y mi hija a casa de un amigo que ya nos había invitado a pasar ahí la Navidad, pero estamos bien, estamos tratando de recuperarnos, de vivir nuestro duelo, ha sido muy difícil, hemos tenido que superar muchas cosas".

Previo a esto, la abuela de Michelle Salas se tomó el tiempo de agradecer todo el apoyo que ha recibido a casi dos meses del lamentable fallecimiento de Silvia Pinal, quien perdió la vida a causa de una neumonía el pasado 28 de noviembre tras varios días de permanecer hospitalizada. "Sí, mucha gente que me demostró su cariño, muchas amistades, mucha familia, muchos amigos, mi público hermoso que siempre me mandaron palabras muy consoladoras y siempre se siente bonito, ¿no?, que te quieran", expresó.

Sylvia Pasquel regresó a grabar su nueva novela

Fuente: Tribuna