Alfredo Adame se descontrola en vivo y se pelea con Rey Grupero; lo acusa de robar a trans

Ciudad de México.- El polémico presentador y actor, Alfredo Adame, recientemente ha vuelto a acaparar titulares por su explosivo carácter, ya que por segunda ocasión, se descontroló en vivo de uno de los más famosos programas de Telemundo, en contra de su conocido enemigo, el Rey Grupero, pues una vez más se han peleado intensamente entre insultos y amenazas, en las que el histrión de 60 años acusa de robar a mujeres trans al youtuber.

Desde hace más de cuatro años, Adame no puede ver ni en pintura a Luis Alberto Ordaz Balderas, pues este le jugó de sus pesadas bromas que lo hicieron tan famoso. Desde que se declararon la guerra, el Rey Grupero tacha al actor de ser un "misógino", "violentador", "machista" y se burla de sus peleas callejeras, mientras que Alfredo, fiel a su estilo menosprecia todo lo que hace el influencer y no lo baja de ser "un pobre diablo", un "naco" y que no debería de estar en la televisión.

Y recientemente, durante el programa de Pica Y Se Extiende, cuando los enlazaron en una videollamada, el exparticipante de Soy Famoso... ¡Sácame de Aquí!, se le fue encima a Luis Alberto y desde que lo vio lo tachó de ser una basura y declaró que él lo nominaba para salir de la empresa por ladrón y ser un apestoso: "¿Qué pasó basura mediocre? Yo te nomino a ti por apestoso y por andarle robando dinero a las chicas de la comunidad transexual".

Como era de esperarse, el actual presentador de Venga la Alegría: Fin de Semana, no se dejó y también se le lanzó encima, señalando que él también lo nominaba a él: "Vil payaso... Yo a ti te nomino porque eres un viejo...", y para evitar más insultos y que la pelea creciera, Carlos Aydán y Lourdes Stephen se metieron para tratar de pelea, por lo que al unísono les dicen a ambos que se detengan: "No, no, no, guárdenlo para después".

Finalmente, el expresentador del programa Hoy desobedeció la petición de los presentadores y volvió a provocar al youtuber, burlándose de sus dos padres: "Qué bueno que tu papá encontró así a la loca de tu madre que los botó eh, jajajajaja". Ante esto, el presentador de TV Azteca amenazó con golpearlo en cuanto lo vea: "Nada más que te tenga en frente hijo de tu put... mad...", pero lejos de amedrentarse le gritó que "debes ocho rentas" y el Rey le gritó de regreso "cállate viejillo", por lo que tuvieron que desconectar la línea.

Fuente: Tribuna del Yaqui