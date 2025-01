Anna Ferro pelea herencia para su hija; dice que le corresponde lo mismo que a hijos de Ingrid

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Desde que Fernando del Solar falleció en junio del año 2022, su viuda Anna Ferro y su exesposa Ingrid Coronado iniciaron una batalla legal en referencia a los bienes e inmuebles que dejó el conductor argentino. Como se recordará, la expresentadora de TV Azteca acusó de forma directa al fallecido famoso de haber dejado desprotegido a los dos hijos que tuvieron en común, Luciano y Paolo.

En un inesperado giro de este caso, ahora Anna ha revelado que lo que sí hizo Fernando antes de fallecer fue proteger a su hija Francesca, pues también la incluyó en la herencia. Sí, la reconocida instructora fitness afirmó que su pequeña recibió un regalo en vida por parte de Fer, quien presuntamente puso a nombre de la menor un departamento de la CDMX, que anteriormente Coronado estuvo peleando para sus hijos.

En una reciente entrevista para el Canal de YouTube de Gustavo Adolfo Infante, Ferro dijo: "Fernando nos protegió a todos y yo tuve la gracia, la fortuna, de que cuidara también de mi hija... ¿qué mujer divorciada no llega con un hombre y quiere sentirse protegida?". La viuda de Fernando compartió además qué fue lo que el famoso le había dejado a ella y confirmó que le pertenece la mitad del departamento en Cuernavaca que Coronado está peleando.

Anna explicó que esta propiedad fue pagada completamente por el fallecido exconductor de Venga la Alegría pero este optó por meterlo en un fideicomiso para sus hijos, no obstante, luego de separarse de Ingrid, en 2015 trató de dar de baja el fideicomiso pero nunca lo logró. Es por ello que ahora la coach de vida pelea el 50 por ciento del inmueble:

El departamento nos pertenece una parte a ella y una parte a mí... Fer no logró cambiar el testamento, hay bienes que me corresponden a mí y a sus hijos. A mí me corresponde la mitad del departamento de Cuernavaca", declaró.

Fernando del Solar habría incluido a hija de Anna Ferro en su testamento

Bajo este contexto, Ferro le solicitó a la expresentadora de Sale el Sol llegar a un acuerdo por las buenas, para parar de una vez por todas este pleito: "Ya estuvo bueno... ella está protegiendo a sus hijos y yo también estoy protegiendo a mi hija, tanto tienen derechos ellos, como tengo derecho yo". Y reiteró que no abandonará el departamento: "No me voy a salir porque tengo derechos, yo espero que podamos ponernos de acuerdo y finiquitar porque ya son 10 años".

Por otra parte, Anna se pronunció ante los rumores de que ella violentó o maltrató a los hijos de Fernando cuando llegaban a estar en su casa. La coach de vida afirma que de haber tenido un comportamiento inapropiado con los menores, Ingrid de inmediato hubiera tomado acciones legales en su contra: "La señora demanda por todo y si hubiera habido una situación de esta índole (violencia) hubiera puesto un antecedente o algo para proteger a sus hijos".

Fuente: Tribuna y YouTube Gustavo Adolfo Infante