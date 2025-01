Blake Lively arremete contra Justin Baldoni luego de que esté mostrara imágenes inéditas

Comparta este artículo

Los Ángeles, California. - El enfrentamiento legal entre Blake Lively y Justin Baldoni, coprotagonistas de la película It Ends With Us, continúa escalando después de que el equipo legal de Baldoni publicara un video de 10 minutos en el que se muestra a las estrellas interactuando en el set. La actriz, de 37 años, presentó una demanda el 31 de diciembre contra Baldoni, acusándolo de acoso sexual durante el rodaje.

El abogado de Baldoni, Bryan Freedman, publicó las imágenes argumentando que estas desmienten las acusaciones de Lively. Según Freedman, el video muestra a los actores “comportándose con profesionalismo” mientras filmaban una escena en la que sus personajes desarrollaban una conexión romántica.

Sin embargo, el equipo legal de Lively asegura que el material corrobora las acusaciones de la actriz. En un comunicado enviado al medio Page Six, los abogados señalaron que Baldoni improvisó comportamientos inapropiados, como besarla en la frente, frotar su rostro contra su cuello, acariciarla sin consentimiento y comentar sobre su aroma.

Cualquier mujer que haya sido tocada inapropiadamente en el lugar de trabajo reconocerá la incomodidad de la Sra. Lively. Sus intentos de ligereza reflejan el esfuerzo por desviar el contacto no deseado”, afirmó el equipo legal.

También acusaron a Baldoni, quien no solo fue coprotagonista sino también director y productor de la película, de usar el video como un "truco mediático" para influir en la opinión pública, en lugar de presentarlo como prueba en los tribunales.

Lo cierto es que la disputa entre ambos actores tomó forma pública el 21 de diciembre, cuando el New York Times publicó una investigación detallando las acusaciones de Lively contra Baldoni. Estas incluían supuestas conductas inapropiadas en el set y una falta de profesionalismo durante las escenas de intimidad.

Desde entonces, ambas partes han presentado demandas significativas:

31 de diciembre: Baldoni demandó al New York Times por 250 millones de dólares, acusando al medio de manipular información basada “casi por completo” en la narrativa de Lively.

16 de enero: Baldoni presentó otra demanda, esta vez contra Lively y su esposo, Ryan Reynolds, por 400 millones de dólares, argumentando que intentaron difamarlo y controlar la narrativa pública.

El equipo de Lively calificó estas acciones como “otro capítulo en el libro de jugadas del abusador”, destacando que la publicación del video es parte de una supuesta campaña de acoso y represalias.

La disputa entre las estrellas de It Ends With Us ha generado una intensa cobertura mediática y polarizado la opinión pública. Mientras algunos argumentan que el video publicado por Baldoni es evidencia de profesionalismo en el set, otros lo ven como una muestra de conductas inapropiadas que refuerzan las acusaciones de Lively.

Ambas partes mantienen sus posiciones, y el desenlace de este caso será decisivo no solo para las carreras de los involucrados, sino también para las conversaciones más amplias sobre la seguridad y el respeto en los entornos laborales de la industria cinematográfica.

Fuente: Tribuna