¿Christian Nodal, transfóbico? Afirman que su familia rechaza a Alonso por volverse mujer

Ciudad de México.- Tal parece que Christian Nodal va a volver al centro del escándalo, debido a que recientemente le lo están acusando de transfóbico, ya que aparentemente habría comenzado divisiones en su familia y harían que rechazaran a Alonso Nodal, su hermano menor, después de exponer en redes sociales que se volvió mujer. Hace una semana compartió foto de como luce actualmente.

Hace una semana, el nombre de Alonso comenzó a llamar la atención mediáticamente, debido a que el joven a través de su cuenta de TikTok, compartió un video en el que aparece siendo un niño de entre sus cinco y siete años de edad, vistiendo ropa vaquera, con botas y sombrero, junto al mensaje: "Voy a extrañar al bebé Alonso, por siempre". Mientras que en su cuenta de Instagram compartió una imagen más reciente, en la que aparece maquillado, con falda y cabello largo, exhibiendo su lado femenino.

En 2025, las transiciones de hombre a mujer son lo más normal y ya hay gente que apoya más en vez de juzgar, pero según TV Notas, un amigo de la familia Nodal, afirma que Christian junto a sus padres, Cristy Nodal y Jaime González, se niegan a aceptarlo, y desde que se animó a ser él mismo y compartir su lado femenino, comenzando con sus cambios a mediados del 2024 y lo están rechazando: "Le empezaron a decir que no se expusiera de esa forma. Que lo respetan y aman, pero que por el bien de todos no lo hiciera en las redes sociales. A Alonso le molestó mucho lo que le dijeron porque significa que no lo aceptan como es".

Y al parecer, cuando finalmente en diciembre del 2024 se dejó ver con el cabello largo, maquillaje y ropa de mujer por primera vez, fue cuando todos decidieron darle la espalda, que incluso en su cumpleaños lo ignoraron y lo dejaron completamente solo, especialmente el intérprete de Ya No Somos Ni Seremos: "Christian no quiere que esto se haga más grande. Evita que hablen de eso y no de su carrera. Les pidió a sus padres y a su hermana que se alejaran de Alonso un poco. Desconozco si le dan dinero. Mientras ellos viajan y conviven, él está haciendo su vida solo. Eso le duele mucho".

De igual forma, aseguró que fue el esposo de Ángela Aguilar el que ha ordenado que corten todo contacto con el menor, porque ese escándalo le afectaría a su carrera. Al parecer, los padres no se opusieron, pues supuestamente ellos se sienten incómodos con este cambio, igual que el creador de Adiós Amor: "Lo que sube les incomodaba. Estamos en pleno 2025, pero el señor Jaime y la señora Cristy no lo aceptan aunque sea algo normal verlo en falda, maquillado o con zapatos altos. Nodal ha evitado todo contacto, y eso que antes era su adoración. No quiere más escándalos mediáticos".

La única que al parecer sí está aceptando este cambio es Amely Nodal, la hermana mayor de Alonso, pero menor de Christian, quien de hecho en diciembre apareció con el joven en diciembre maquillándose, y pese a la prohibición de su hermano mayor, sí busca al menor y está al pendiente de lo que necesite: "Amely le habla de vez en cuando para saber cómo está o si necesita algo. Ella es la única que lo sigue y que está pendiente. Alonso es el menor. Lo ve como su gran amor desde niño, pero como ahí se hace lo que dice Nodal, todos le han dado la espalda".

Finalmente, afirman que no se sabe si va a realizarse una transición por completo, pero que todo parece indicar que sí lo haría, destacando que desearía que sus padres lo entendieran y su hermano mayor, que siempre fue su adoración: "No lo sé. Yo lo veo feliz. Eso es con lo que me quedo. Espero que Alonso pronto se reencuentre con sus papás y sus hermanos porque se necesitan mutuamente".

