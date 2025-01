Entre lágrimas, Aleska habla de su separación de Clovis; confiesan la razón de su ruptura

Comparta este artículo

Miami, Florida.- A solo unas cuántas horas de haber hecho pública su inesperada separación, la polémica modelo venezolana, Aleska Génesis, recientemente salió a hablar al respecto entre lágrimas, al igual que su expareja, el actor y presentador, Clovis Nienow, confesando por primera vez el motivo de su ruptura amorosa, a sólo meses de celebrar su primer aniversario y ya estar planeando una boda y la posibilidad de un hijo en común.

El pasado domingo 19 de enero, mediante un comunicado oficial a través de sus respectivas cuentas de Instagram, tanto Aleska como Clovis compartieron un mensaje en el que revelaron que habían decidido terminar su relación amorosa, pero que lo hacían sintiendo admiración, respeto y cariño por el otro, por lo que pedían lo mismo, espacio para sanar y respeto para llevar su duelo. Esto fue impactante pues apenas unas horas antes habían disfrutado juntos en la fiesta de cumpleaños de Carlos Aydán.

Fue mediante una entrevista para Telemundo, que Aleska fue cuestionada sobre su separación, a lo que no pudo resistir las lágrimas mientras aseguraba que lo ama y quiere mucho, pero en este momento de sus vidas ambos se han enfocado demasiado en el trabajo y no pueden estar juntos, por lo que decidieron separarse y ser amigos: "Yo a Clovis lo amo, lo quiero mucho. Creo que dentro de la casa me hizo muy feliz, incluso al salir nos dimos la oportunidad de estar juntos, de ser novios. Hemos vivido momentos muy bonitos, pero en este en este momento los dos estamos muy enfocados en nuestro trabajo".

Tras esto, la conductora de En Casa Con Telemundo, mencionó que su situación es difícil porque siguen amándose, y aparte de tener que vivir ese duelo, están las personas que quieren juzgar y opinar dado a que su relación fue muy pública y tuvieron sus problemas al inicio, sin embargo, ella afirma que ambos han dejado eso atrás y están enfocados en el futuro y seguir con amor intacto aunque no sea como pareja, tomando cada uno su camino.

Poco después, mediante su cuenta de Instagram, el presentador de Hoy Día compartió un video en el que pidió que no ataquen a Aleska porque él la quiere mucho y no se merece que la traten de esa manera, confesando que esperaba más empatía porque vivió momentos hermosos y quiere que se queden con eso: "Lo único que puedo agregar es que ella es una gran mujer, un gran ser humano, con un corazón hermoso. Su familia es increíblemente amorosa y me abrió las puertas cuando llegué a Miami. Así es la vida: hay mucho amor y una amistad que siempre estará ahí".

Finalmente, Nienow negó rotundamente que su separación sea una estrategia para La Casa de los Famosos All Stars, como se estuvo diciendo por ahí ya que comenzará en un par de semanas, asegurando que él no sabe si será parte del elenco y tampoco si Aleska va a estarlo también: "No sabemos todavía si ella va a entrar, o si yo voy a entrar. Simplemente, nuestros caminos no están alineados ahora. Sin embargo, tampoco puedo predecir el futuro. No sé qué pasará mañana. Ha sido difícil porque la amo y la quiero, pero a veces el amor es así: es libre".

Fuente: Tribuna del Yaqui