Justin Baldoni publica imágenes inéditas para refutar acusaciones de Blake Lively

Los Ángeles, California. - El enfrentamiento legal entre Justin Baldoni y Blake Lively ha escalado a nuevos niveles, con la publicación de imágenes detrás de cámaras del rodaje de It Ends With Us. El equipo legal de Baldoni presentó el video para refutar las acusaciones de acoso sexual presentadas por Lively, quien asegura haber sido víctima de comportamiento inapropiado durante la filmación de una escena de baile lento.

El clip, de 10 minutos, fue publicado por Bryan Freedman, abogado de Baldoni, y obtenido por el medio Page Six. Según Freedman, las imágenes muestran a los actores interactuando de manera profesional y respetuosa durante la escena en cuestión, que fue filmada en mayo de 2023.

El material evidencia que ambos actores estaban dentro del alcance de la escena y actuaron con respeto mutuo y profesionalismo”, afirma el comunicado de Freedman.

En el video, Blake Lively y Justin Baldoni pueden verse entablando conversaciones ligeras sobre sus cónyuges, Ryan Reynolds y Emily Baldoni, mientras bailan. Las imágenes también muestran a Lively bromeando sobre la nariz de Baldoni, sugiriendo que debería someterse a una cirugía, comentario que él tomó con humor.

Hay que recordar que Lively, de 37 años, presentó una demanda en diciembre de 2024, en la que acusa a Baldoni de acoso sexual durante la misma escena. Según los documentos obtenidos por Page Six, Lively asegura que Baldoni se inclinó hacia ella, arrastrando sus labios desde su oreja hasta su cuello mientras decía: “Hueles tan bien”. También alega que, tras expresar su incomodidad, Baldoni respondió: “Ni siquiera me siento atraído por ti”.

Lively también afirmó que se llevó a cabo una reunión posterior en la que Baldoni habría hablado de su pasada "adicción a la p*rnografía" y mostró contenido gráfico inapropiado. Además, lo acusó de presionar para incluir escenas de sexo fuera del guion original y de orquestar una campaña de desprestigio en su contra.

En respuesta, Baldoni presentó una demanda por difamación y extorsión contra Lively, su esposo Ryan Reynolds, y su publicista Leslie Sloane, exigiendo 400 millones de dólares en daños. Según Baldoni, Lively "rompió el carácter" durante la escena de baile y sus bromas sobre su nariz confundieron al actor en el set.

Freedman, abogado de Baldoni, calificó las acusaciones de Lively como “completamente falsas” y aseguró que el material detrás de cámaras respalda la inocencia de su cliente. “Justin y su equipo no tienen nada que ocultar; los documentos no mienten”, declaró Freedman.

El equipo legal de Lively ha defendido las acusaciones de la actriz, calificando la contrademanda de Baldoni como una táctica para desacreditarla. “Esta es una historia antigua: una mujer habla con pruebas concretas de acoso sexual, y el abusador intenta darle la vuelta a la tortilla a la víctima”, señalaron en un comunicado.

El caso ha generado opiniones divididas en la industria, mientras las demandas y contrademandas ponen de manifiesto tensiones sobre el comportamiento en los sets de filmación y la forma en que se manejan las denuncias de acoso sexual.

Con múltiples demandas en curso, incluyendo una de Baldoni contra el New York Times por supuesta manipulación de información, el desenlace de este caso podría sentar precedentes significativos en la forma en que Hollywood aborda estas disputas legales y mediáticas.

