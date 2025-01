Majo Aguilar confirma que no se lleva bien con Pepe y Ángela Aguilar: "No hay comunicación"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La dinastía Aguilar de nueva cuenta se apoderó de la atención en medios de comunicación debido a que recientemente se confirmó que sí hay un distanciamiento entre Majo Aguilar con su prima Ángela y su tío Pepe Aguilar. Fue la propia cantante de 30 años quien confesó esta situación a través de un video que publicó en redes sociales y que de inmediato se volvió viral en la red.

Majo Aguilar se sinceró con sus seguidores sobre la relación que mantiene con su tío Pepe y su prima Ángela tras haber sido frecuentemente comparada y hasta enemistada con ellos. Pese a confirmar que existe un distanciamiento con sus familiares, la artista solicitó respeto y suplicó poner fin a los comentarios negativos en su contra: "Quiero platicar con ustedes desde el fondo de mi corazón y espero que reciban este mensaje con total claridad. También voy a ser muy directa porque las cosas han llegado a un nivel donde necesito ser lo más transparente posible", inició Majo.

En el clip, la intérprete de No voy a llorar hizo hincapié en que a ella no le agrada todo lo que se dice de su familia: "Ya no me puedo hacer de la vista gorda sobre muchos comentarios que ponen en mis redes... Hace algunos meses que ya no tengo comunicación con mi familia, hace un par de años donde no tenemos una relación donde nos frecuentemos tanto", subrayó la cantante mexicana.

Majo Aguilar confirma que no se lleva bien con su prima Ángela

Conjuntamente, Majo abordó las críticas contra su prima y manifestó estar en contra de que usen sus redes para atacarla: "Pero eso no significa que mi tío Pepe y Ángela no sean importantes en mi vida. Aunque ya no tenga una relación tan frecuente con ellos, porque el cariño lo tengo, por ese amor y convivencia que sí tuve durante mi adolescencia... Vayamos con el camino del amor. Me incomoda que escriban sobre mi prima en mis comentarios", señaló.

Quiero mandarles mucho amor y en este momento estoy sintiendo empatía por mi tío Pepe y por Ángela, aunque en este momento no tenga mucha comunicación con ellos, si fueron parte importante y por ende van a ser parte importante de mi vida", agregó.

Posteriormente, la exconcursante de ¿Quién es la máscara? descartó que vaya a cerrar su caja de comentarios para frenar el hate contra la esposa de Christian Nodal y su tío: "Yo no puedo controlar lo que piensen y lo que opinen... No puedo controlar lo que escriben y no voy a bloquear mi sección de comentarios... Las polémicas no hacen que ustedes vayan a mis shows".

Por último, la integrante de la dinastía Aguilar aprovechó el momento para agradecer a sus seguidores y a su casa discográfica por el apoyo constante que ha recibido. "Yo estoy bien, mi carrera está muy bien, yo estoy con una disquera que me apoya muy bien, estoy componiendo, estoy haciendo lo que creo que me corresponde para tener una carrera linda y soy muy afortunada de tenerlos", declaró.

Clic aquí para ver el video completo

Majo Aguilar confirma distanciamiento de Ángela y Pepe

Fuente: Tribuna