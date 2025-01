Maribel Guardia denuncia a la viuda de su hijo Julián Figueroa; habrían peleado en plena escuela

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Hace algunos momentos la famosa actriz Maribel Guardia anunció que había iniciado un proceso legal en contra de su nuera, Imelda Garza-Tuñón, con el fin de proteger la integridad de su único nieto, José Julián Figueroa. Horas antes de este comunicado oficial había trascendido que la estrella de Televisa y la viuda de Julián Figueroa habían protagonizado una pelea en plena escuela de Juliancito.

Esta tarde de martes, Guardia utilizó su cuenta de Instagram para difundir un comunicado en el que informó que ha interpuesto una denuncia en contra de Ime y destacó que su decisión fue tomada por un "deber moral". "Con dolor comunico que me he visto en el deber moral de poner una denuncia contra la madre de mi nieto, con el único afán de defender su integridad. No tengo afán de entrar en ningún detalle, ni de lastimar su imagen", mencionó la costarricense.

Guardia, quien ha vivido con su nieto de 6 años desde la partida de Julián, aseguró que su intención no es perjudicar a su nuera, con quien, hasta ahora, siempre había mantenido una relación amistosa. Sin embargo, esta denuncia plantea dudas sobre el estado actual de su vínculo.

Solo quiero cuidar la seguridad de mi nieto y que se haga lo que Dios y la autoridad determinen prudente", añadió.

