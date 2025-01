"Me da pavor": Alexa Hoffman lamenta reducción de condena a Héctor Parra; lo quiere preso

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La joven influencer Alexa Hoffman reapareció en sus redes sociales luego de que la semana pasada su padre, Héctor Parra, recibiera una buena noticia pues le redujeron la sentencia luego de haber sido acusado y sentenciado por abuso sexual contra su hija menor. La también hija de Ginny Hoffman expuso que se había limitado a no opinar, porque considera que siempre es objeto de juicios y críticas.

En un video en vivo en su cuenta oficial de Instagram, Alexa empezó diciendo: "Mucha gente me pregunta que por qué no salgo a defenderme, que por qué no salgo a decir las cosas, y es porque me ha costado demasiado trabajo vulnerarme ante una sociedad que nunca me ha hecho esconderme y juzgarme".



La joven, que actualmente tiene 23 años, denunció a su padre a los 18, marcando un parteaguas en la relación familiar y desatando un proceso judicial que ha tenido varios momentos clave. Según las declaraciones de Alexa, el daño infligido por su padre es irreparable, por lo que desmintió que Héctor haya recibido una propuesta económica para acortar su tiempo en prisión:

Porque además, yo no quiero su libertad. No quiero la libertad de mi papá porque le tengo verdadero pavor. Y el daño que me han hecho no se puede cuantificar. Ni puedo poner un precio a todo el daño que se me hizo de chiquita y que se me sigue haciendo hasta la fecha de la forma en la que se puede".

Alexa Hoffman reaccionó a la nueva sentencia de Héctor Parra

Como se sabe, por un lado la madre de Alexa apoyó a su hija desde el inicio del proceso en 2020; sin embargo, Daniela Parra, hermana de la denunciante, se ha manifestado en defensa de su padre, asegurando que las acusaciones son falsas y producto de un conflicto entre sus padres. Sin embargo, en sus declaraciones más recientes, Alexa aclaró que su madre no tiene injerencia en el caso:

Voy a cumplir 23 años. La denuncia la hice a los 18, desde que era mayor de edad, por lo cual mi mamá no tiene ni voz, ni voto, no puede pedir, no puede meter absolutamente nada en mi denuncia. Es mi denuncia".

Además, Alexa dejó claro que no busca ningún beneficio económico tras la denuncia contra el exactor de Televisa: "No quiero dinero de gente que hace daño, de verdad, no quiero ni un centavo, ni quiero ni lo necesito. Si paga puede tener sus beneficios de salir en libertad condicional después de cumplir la mitad de la condena”. Finalmente, la joven respondió a las críticas sobre su postura en el caso, mencionando que busca justicia y reiteró que busca que Héctor continúe preso:

Estoy temblando. Ustedes lo creen por la gente que ha salido a defenderlo, pero no saben a quién están defendiendo. De verdad, es una persona que no solo me ha hecho daño a mí, le ha hecho daño a muchísimas personas", dijo.

Fuente: Tribuna