“Me quiere quitar lo único que tengo”: Así respondió la nuera de Maribel Guardia tras demanda

Comparta este artículo

Ciudad de México. - El conflicto entre Maribel Guardia y su nuera, Imelda Garza-Tuñón, viuda de Julián Figueroa, ha escalado a instancias legales. Este martes 21 de enero, la actriz de 65 años anunció que presentó una denuncia contra Imelda, argumentando que busca proteger la integridad y seguridad de su nieto, José Julián.

En un comunicado difundido en su cuenta de Instagram, Maribel expresó: “Con dolor comunico que me he visto en el deber moral de poner una denuncia contra la madre de mi nieto, con el único afán de defender su integridad. No tengo interés de entrar en ningún detalle, ni de lastimar su imagen. Solo quiero cuidar la seguridad de mi nieto y que se haga lo que Dios y la autoridad determinen prudente”.

Por su parte, Imelda rompió el silencio a través de Instagram, revelando lo que sería la causa del conflicto. Cuando uno de sus seguidores le preguntó directamente: "¿Por qué te demandó tu suegra?", respondió:

Porque quiero vivir sola con mi hijo, por eso me lo quiere quitar. Yo no voy a declarar nada, ella es la que le gusta hacer show”.

En otra publicación, Imelda respondió a las críticas de quienes la acusaron de ser “malagradecida” hacia Maribel Guardia, quien tras la muerte de Julián Figueroa se había referido a ella como “una hija”.

No lo soy, pero es injusto que me quiera quitar lo único que tengo, ella ya tuvo su oportunidad”, agregó.

Según la cuenta de Instagram de Jacqueline Martínez ‘Chamonic’, el conflicto habría escalado públicamente fuera del colegio de José Julián. En el relato, se menciona que ambas mujeres llegaron al lugar y protagonizaron un altercado frente al menor.

Se armó un alboroto. Su nuera Imelda llegó por su hijo y Maribel también… en eso, Imelda gritaba y acusaba a Maribel de querer robarle a su hijo”, detalló Martínez.

El testimonio añade que Imelda habría llegado acompañada de policías de investigación y que, en medio de la disputa, José Julián lloraba, insistiendo que no quería ser separado de su abuela. Además, Imelda supuestamente tomó fotos y grabó videos de la camioneta de Maribel Guardia, señalando que intentaba llevarse al niño.

La disputa por la custodia de José Julián ha generado una fuerte reacción en redes sociales, donde los seguidores de ambas figuras han expresado apoyo y críticas por igual. Mientras tanto, ni Maribel Guardia ni Imelda Garza-Tuñón han dado más declaraciones públicas sobre el tema.

Con la atención mediática centrada en este caso, queda en manos de las autoridades determinar lo que consideran más prudente para el bienestar del menor. Por ahora, la disputa refleja las tensiones que pueden surgir tras la pérdida de un ser querido y la lucha por mantener la estabilidad familiar.

Fuente: Tribuna